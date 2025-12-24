Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

भिलाई के सिविक सेंटर में पांच दिनों से चला आ रहा सत्याग्रह बुधवार की रात 9 बजे खत्म हो गया है। इसके पहले भिलाई निवास में बैठक हुई, जिसमें कार्यवाहक डीआइसी ईडी, एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिसदा, DIC ED, HR Pawan Kumar, SDM Pisda, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल, राजेंद्र परगनिहा, प्रदीप दास, एमआईसी सदस्य सीजू एंथोनी, पूर्व महापौर नीता लोधी मौजूद थे। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। दावा किया जा रहा है, कि प्रबंधन ने सत्याग्रह में बैठे विधायक की कुछ बातों को माना है, लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया है। लोगों की मांग पर उन्होंने सत्याग्रह बच्ची के हाथ से नारियल पानी पीकर समाप्त किया।

एमआईसी सदस्य की बिगड़ी तबीयत

मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात उपवास में बैठे एमआईसी सदस्य लालचंद वर्मा MIC member Lalchand Verma की तबीयत बिगड़ गई। शुगर लेवल डाउन होने की वजह से उनको आनन-फानन में निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। जहां बुधवार को शाम तक रखने के बाद उनको छुट्टी दी गई। इसके बाद बीएसपी प्रबंधन हरकत में आया।

विधायक ने जनता के बीच किया यह दावा

सेक्टर 9 हॉस्पिटल Sector 9 Hospital नहीं बिकेगा। किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा। सेक्टर 9 के वर्तमान व पूर्व कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जो यूनिट नहीं चल रहे हैं, बाहरी सुविधा ले रहे हैं, ताकि रेफर की नौबत न आने पाए। बीएसपी स्कूलों को किसी संस्था को देंगे। विधायक ने कहा राज्य सरकार को बगैर शामिल किए, इस पर आगे बढ़ेगे तो हम सहमत नहीं होंगे। मैत्रीबाग Maitri Bagh किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा। यह बीएसपी का है, बीएसपी के पास ही रहेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार Chhattisgarh government लेना चाहेगी तो देंगे। बीएसपी में बाहरी कंपनियों को काम दिया जा रहा है। स्थानीय को काम नहीं मिल पाता है। इस पर प्रबंधन ने कहा एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। भिलाई में स्थानीय छत्तीसगढिय़ा लोगों के लिए सेक्टर 5 में स्किल सेंटर खोला जाएगा। 100 प्रतिशत प्लांट में प्लेसमेंट होगा। प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा।

एक भी परिवार यहां से नहीं हटेगा

रिटेंशन स्कीम पर विधायक ने कहा एक भी परिवार यहां से नहीं हटेगा। बीएसपी से रिटायर्ड हैं, उनका मकान मिलना चाहिए। जो लोग रह रहे हैं, पुरानी दरों को लागू करेंगे तो समर्थन करेंगे। इस पर कोई बात नहीं बन सकी है। 600 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर देने पर बीएसपी तैयार हो गया है। शॉप के विषय पर प्रबंधन ने कहा सेल कारपोरेट ऑफिस को प्रस्ताव भेजा है। न्यूनतम वेतन के विषय पर ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, तो मेन गेट पर अनशन करेंगे। सेक्टर 7 व 9, की बस्ती पर कहा एक भी मकान हटाने नहीं देंगे। जब तक प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाकर नहीं दिया जाएगा, तब कोई खाली नहीं होगा। हाउस फॉर ऑल के लिए जमीन तय कीजिए। एक भी मकान नहीं हटने देंगे।