24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 अस्पताल, मैत्रीबाग, स्कूल के निजीकरण, रिटेंशन स्कीम, लीज, न्यूनतम वेतन जैसे विषय को लेकर सत्याग्रह सिविक सेंटर पार्किंग में चल रहा था। वह बुधवार को समाप्त हो गया। इसके पहले बीएसपी प्रबंधन और विधायक देवेंद्र यादव और उनके प्रतिनिधि मंडल से भिलाई निवास में चर्चा हुई। वहां से लौटने के बाद 5वें दिन रात 9 बजे उन्होंने अनशन समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर श्रमिक नेता, बीएसपी क्षेत्र में रहने वाले लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे।

Google source verification

भिलाई

image

Abdul Salam

Dec 24, 2025

भिलाई के सिविक सेंटर में पांच दिनों से चला आ रहा सत्याग्रह बुधवार की रात 9 बजे खत्म हो गया है। इसके पहले भिलाई निवास में बैठक हुई, जिसमें कार्यवाहक डीआइसी ईडी, एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिसदा, DIC ED, HR Pawan Kumar, SDM Pisda, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल, राजेंद्र परगनिहा, प्रदीप दास, एमआईसी सदस्य सीजू एंथोनी, पूर्व महापौर नीता लोधी मौजूद थे। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। दावा किया जा रहा है, कि प्रबंधन ने सत्याग्रह में बैठे विधायक की कुछ बातों को माना है, लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया है। लोगों की मांग पर उन्होंने सत्याग्रह बच्ची के हाथ से नारियल पानी पीकर समाप्त किया।

एमआईसी सदस्य की बिगड़ी तबीयत

मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात उपवास में बैठे एमआईसी सदस्य लालचंद वर्मा MIC member Lalchand Verma की तबीयत बिगड़ गई। शुगर लेवल डाउन होने की वजह से उनको आनन-फानन में निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। जहां बुधवार को शाम तक रखने के बाद उनको छुट्टी दी गई। इसके बाद बीएसपी प्रबंधन हरकत में आया।

विधायक ने जनता के बीच किया यह दावा

सेक्टर 9 हॉस्पिटल Sector 9 Hospital नहीं बिकेगा। किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा। सेक्टर 9 के वर्तमान व पूर्व कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जो यूनिट नहीं चल रहे हैं, बाहरी सुविधा ले रहे हैं, ताकि रेफर की नौबत न आने पाए। बीएसपी स्कूलों को किसी संस्था को देंगे। विधायक ने कहा राज्य सरकार को बगैर शामिल किए, इस पर आगे बढ़ेगे तो हम सहमत नहीं होंगे। मैत्रीबाग Maitri Bagh किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा। यह बीएसपी का है, बीएसपी के पास ही रहेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार Chhattisgarh government लेना चाहेगी तो देंगे। बीएसपी में बाहरी कंपनियों को काम दिया जा रहा है। स्थानीय को काम नहीं मिल पाता है। इस पर प्रबंधन ने कहा एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। भिलाई में स्थानीय छत्तीसगढिय़ा लोगों के लिए सेक्टर 5 में स्किल सेंटर खोला जाएगा। 100 प्रतिशत प्लांट में प्लेसमेंट होगा। प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा।

एक भी परिवार यहां से नहीं हटेगा

रिटेंशन स्कीम पर विधायक ने कहा एक भी परिवार यहां से नहीं हटेगा। बीएसपी से रिटायर्ड हैं, उनका मकान मिलना चाहिए। जो लोग रह रहे हैं, पुरानी दरों को लागू करेंगे तो समर्थन करेंगे। इस पर कोई बात नहीं बन सकी है। 600 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर देने पर बीएसपी तैयार हो गया है। शॉप के विषय पर प्रबंधन ने कहा सेल कारपोरेट ऑफिस को प्रस्ताव भेजा है। न्यूनतम वेतन के विषय पर ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, तो मेन गेट पर अनशन करेंगे। सेक्टर 7 व 9, की बस्ती पर कहा एक भी मकान हटाने नहीं देंगे। जब तक प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाकर नहीं दिया जाएगा, तब कोई खाली नहीं होगा। हाउस फॉर ऑल के लिए जमीन तय कीजिए। एक भी मकान नहीं हटने देंगे। https://www.patrika.com/videos/bhilai-news/bhilai-mla-devendra-yadav-in-satyagraha-government-and-bsp-kept-distance-watch-video-bhilai-mla-devendra-yadav-in-satyagraha-government-and-bsp-kept-distance-20194267

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रितु सैनी

संघ लोक सेवा आयोग

#AhmedabadNews

#AmitShahRoadShow

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 10:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

बिना टोकन धान खरीदी

बिना टोकन धान खरीदी! कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने झीट समिति में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
भिलाई

शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...

CG News: भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा आज, शराब भट्टी पर सत्ता पक्ष करेगा जोरदार विरोध...(photo-patrika)
भिलाई

तेज रफ्तार बनी जानलेवा, भिलाई में सूमो-पिकअप भिड़ंत में युवक की मौत

भीषण एक्सीडेंट (photo source- AI Image)
भिलाई

536 निजी स्कूलों में आरटीई से 6,598 सीटों पर प्रवेश

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
भिलाई

Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप पुलिस ने कराया शांत

Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पैसों को लेकर विवाद, मचा हड़कंप पुलिस ने कराया शांत
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.