Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

भिलाई. भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव दो दिनों से सिविक सेंटर Civic Center में उपवास रहकर सत्याग्रह satyagraha कर रहे हैं। ऐसे में रविवार को मंच में मां ने आकर बेटे की मांग का समर्थन कर हौसला बढाया। मां ने कहा कि रात में भी देखने के लिए यहां तक पहुंची थी, सोते हुए देखकर लौट गई। उन्होंने बेटे से कहा कि भिलाई हमारा परिवार है, इसको बचाने जो कर सकते हो करो। यह सुनकर विधायक भावुक हो गए। उनके समर्थन में सीटू के नेता CITU leaders डीवीएस रेड्डी, जोगा राव, मजदूर नेता योगेश सोनी, संजय साहू कांग्रेस से अरूण सिंह सिसोदिया, जावेद खान, कांग्रेस कमेटी, भिलाई, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, एमआईसी सदस्य सीजू एंथोनी, लक्ष्मीपति राजू, साकेत चंद्राकर, राजेश चौधरी, सभापति गिरवर बंटी साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल, आरएन वर्मा, लालचंद वर्मा, राजेंद्र सिंह परगनिहा, श्याम लाल साहू, जय प्रकाश नायर मौजूद थे।

क्यों किया जा रहा अनशन

यह अनशन सरकार और सेल-भिलाई स्टील प्लांट SAIL-Bhilai Steel Plant प्रबंधन की नीतियों, रिटेंशन स्कीम, निजीकरण, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, आवास, न्यूनतम वेतन, बकाया 39 माह का एरियर, बोनस जैसे विषयों को लेकर भिलाई के विधायक कर रहे हैं। बीएसपी यूनियन के दूसरे नेता मंच में आकर उनको समर्थन कर रहे हैं।

आंदोलन को बीच में छोड़ने का नहीं है मन

विधायक का आंदोलन को बीच में छोडऩे का मन नहीं है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए दम भरा गया है। इंटक नेता व एनजेसीएस सदस्य INTUC leader and NJCS member वंश बहादुर सिंह ने कहा केंद्र सरकार की नीतियों से सेल प्रबंधन का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने विधायक से कहा कि कर्मियों के हक की आवाज को उठाया है। इसलिए इंटक यूनियन पूरा समर्थन करती है। आंदोलन को आगे भी रखने की जरूरत पड़ी तो यूनियन साथ रहेगी।