सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

डिप्टी मुख्य चिकित्सा अधिकारी व यूनिट इंचार्ज डॉक्टर मनीष देवांगन ने उपचार treatment किया। ओडिशा के सीआईएसएफ 32 साल के जवान को छह माह से चली आ रही पैनक्रियाटाइटिस की पीड़ा लगातार पेट दर्द, भारीपन और जल्दी पेट भरने की शिकायतों का कारण स्यूडोसिस्ट पैन्क्रियाज निकला। यह पेट के पिछले हिस्से में बना द्रव-भरा थैला न केवल असहनीय असुविधा उत्पन्न करता है बल्कि जटिलताओं का भी बड़ा कारण होता है। साधारणत: इस स्थिति में ओपन सर्जरी की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें एक बड़ा चीरा, अत्यधिक दर्द और लंबी रिकवरी शामिल होते हैं। ऐसे में लेप्रोस्कोपिक मार्ग चुनना केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं, बल्कि सेक्टर 9 अस्पताल की उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट पुनर्पुष्टि था।