Watch the video.. निगम अफसरों का कमाल, भवन बनाया ही नहीं, संधारण के नाम पर कर दिया 13 लाख का टेंडर

नगर निगम, भिलाई के मदर टेरेसा, जोन-3 आयुक्त Commissioner ने 13 लाख के कार्य का 9 सितंबर को निविदा जारी किया। इसके बाद एल-1 आने वाली एजेंसी मेसर्स कालका कंस्ट्रक्शन को बिलो रेट 10,12,284 रुपए में कार्य करने के लिए 17 अक्टूबर को वर्क आर्डर जारी कर दिया। इस काम को 3 माह में पूर्ण करने के लिए कहा है। हकीकत में मौके पर सामुदायिक भवन बना ही नहीं है। अब इस मामले को लेकर सामान्य सभा में हंगामा की आशंका है। निगम के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, इसका खुलासा पार्षद गुरुवार को होने वाली सामान्य सभा general assembly में करने की बात कह रहे हैं।

क्या काम करने निकाला गया टेंडर

जोन 3 के इंजीनियरों Zone 3 engineers ने सामुदायिक भवन community building के संधारण के नाम पर ग्रेनाइट, मार्बल, रेलिंग जैसे काम को कराने के लिए टेंडर निकाला है। सवाल खड़ा हो रहा है कि निगम के इंजीनियरों ने किस भवन के मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार किया। सेक्टर १ में निगम ने कोई सामुदायिक भवन बनाया ही नहीं, तब उसका संधारण करने का प्रस्ताव किस इंजीनियर ने बनाया और जोन ३ के आयुक्त ने किस तरह से पहले टेंडर और बाद में वर्क आर्डर जारी किया।

मेरे वार्ड में नहीं है निगम का कोई सामुदायिक भवन

शकुंतला साहू, पार्षद, वार्ड 53, सेक्टर-1, निगम, भिलाई ने बताया कि मेरे वार्ड में निगम का कोई सामुदायिक भवन नहीं है। सामुदायिक भवन के संधारण के नाम पर 13 लाख आया है, यह सुनी हूं, मेरी जानकारी में नहीं है।

सामान्य सभा में उठाया जाएगा मुद्दे को

हरिओम तिवारी, पार्षद, नगर निगम, भिलाई, ने बताया कि निगम, भिलाई के अधिकारियों ने सेक्टर-1 में सामुदायिक भवन बनवाया नहीं और संधारण के नाम पर टेंडर लगाया और वर्क आर्डर भी जारी किया है, इस विषय लेकर सामान्य सभा में उठाया जाएगा।

संधारण का काम अभी नहीं हुआ है शुरू

कुलदीप गुप्ता, जोन-3 आयुक्त, Kuldeep Gupta, Zone 3 Commissioner मदर टेरेसा, भिलाई, ने बताया कि सामुदायिक भवन के संधारण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी-अभी जोन-3 की जिम्मेदारी मिली है। दो दिन में जानकारी देता हूं। एसआईआर के काम में हूं।