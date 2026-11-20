

विधानसभा-बरगी

-लगातार तीन बार से विधायक-प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह

-रेत खनन, पेयजल और स्वास्थ्य व शिक्षा में परिवार का नाम आता रहता है -बहू ज्योति सिंह से विवाद, सीएम से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन तक कर चुकी प्रदर्शन, हाईकोर्ट में भी लगाया मामला

प्रोफेशन - कृषिसोशल मीडिया - ट्विटर और फेसबुक पर एक साल पहले जुड़ी। अब तक 391 फ्रेंड लिस्ट में लोग जुड़े हैं। आखिरी बार 10 सितम्बर को पोस्ट की थीं।

पहचान- क्षेत्र में दबंग महिला की छवि, बेटों की दखलअंदाजी अधिकशिक्षा- कहां तक पढ़े हैं, इंजीनियर या एमबीए हैं तो अलग से इसका उल्लेख करें।लाइफ स्टाइल -परंपरागत साड़ी,ठीया-बेलखेड़ा स्थित पैतृक घर और शहर में राइट टाउन में है

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