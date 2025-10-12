Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

विश्व बालिका दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भिलाई 3 में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी, Chief Medical and Health Officer Dr. Manoj Dani, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुनेश्वर कठौतिया के देखरेख में कार्यक्रम किया गया। बीईटीओ सैयद असलम ने बताया कि बालिकाओं के अधिकार, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सामाजिक न्याय, शिक्षा पर स्वास्थ्य विभाग ने संगोष्ठी के माध्यम से बालिकाओं के अधिकार को उन तक पहुंचा कर समाज के प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बालिकाएं स्वस्थ रहें।

भिलाई

Abdul Salam

Oct 12, 2025

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भिलाई 3 में विश्व बालिका दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें बीईटीओ ने सैनेट्री नैपकिन के उपयोग और निष्पादन एएनएम और स्वास्थ्य संयोजिका के माध्यम से दिए। उन्होंने ने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा में गुड टच और बेड टच Good touch and bad touch के संबंध में जागरूक भी करते हैं। इसका उद्देश्य बालिकाएं हर स्तर पर शसक्त और मजबूत बनकर विकसित भारत के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करें। शासन एनीमिया से बचाव करने साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड टेबलेट भोजन बाद स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को देती है हाइजिन स्वच्छता Hygiene Sanitation के संबंध में स्कूली व कालेज के छात्रा को महावारी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है।

इस कार्यक्रम में सीनियर कंसल्टेंट एलएचव्ही आर विश्वास पी स्वामी, हर्षा मानिकपुरी, नेत्र चिकित्सा सहायक अधिकारी जसविंदर कौर विरदी, हेमलता निमलकर, उषा वर्मा मौजूद थे। https://www.patrika.com/videos/news-bulletin/watch-video-neha-sahu-left-the-meeting-said-if-no-action-is-taken-then-she-will-resign-from-the-cabinet-19940244

Published on:

12 Oct 2025 09:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Videos / Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

