Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भिलाई 3 में विश्व बालिका दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें बीईटीओ ने सैनेट्री नैपकिन के उपयोग और निष्पादन एएनएम और स्वास्थ्य संयोजिका के माध्यम से दिए। उन्होंने ने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा में गुड टच और बेड टच Good touch and bad touch के संबंध में जागरूक भी करते हैं। इसका उद्देश्य बालिकाएं हर स्तर पर शसक्त और मजबूत बनकर विकसित भारत के हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करें। शासन एनीमिया से बचाव करने साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड टेबलेट भोजन बाद स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को देती है हाइजिन स्वच्छता Hygiene Sanitation के संबंध में स्कूली व कालेज के छात्रा को महावारी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है।

यह रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में सीनियर कंसल्टेंट एलएचव्ही आर विश्वास पी स्वामी, हर्षा मानिकपुरी, नेत्र चिकित्सा सहायक अधिकारी जसविंदर कौर विरदी, हेमलता निमलकर, उषा वर्मा मौजूद थे।