CG Congress: बड़ी खबर: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची तैयार, जल्द हो सकता है नामों का ऐलान… एडजस्टमेंट फॉर्मूला भी तैयार

चुनावों में लगातार पराजय के बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इसके पहले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यवेक्षक भेजकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन किया गया। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही प्रदेश स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ब्लॉक अध्यक्षों के नामों के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कराई गई थी। पर्यवेक्षकों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ वन-टू-वन चर्चा की और सार्वजनिक बैठकें कर फीडबैक लिया।