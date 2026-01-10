Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, बाइक सवार के खिलाफ FIR

मृतक अर्क सिंह की पत्नी पाटन के सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। अर्क सिंह पहले काम की तलाश में मुंबई गया था, लेकिन घटना के समय वह बेरोज़गार था और भिलाई में रह रहा था। पाटन SDOP अनूप लकड़ा ने बताया कि मृतक के पिता विजय बहादुर सिंह ने पाटन थाने में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तेज़ और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने क्राइम सीन कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है।