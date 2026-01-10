10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, बाइक सवार के खिलाफ FIR

Road Accident: दुर्ग–पाटन मेन रोड पर अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती की मौत के मामले में बाइक सवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

दुर्ग-पाटन मार्ग पर हाईवा ने युवक को रौंदा (photo source- Patrika)

दुर्ग-पाटन मार्ग पर हाईवा ने युवक को रौंदा (photo source- Patrika)

Road Accident: दुर्ग-पाटन मेन रोड पर दैमार गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 8 जनवरी को रात 11:30 बजे अर्क सिंह (35 साल) भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती अपनी दादी से मिलकर पाटन के सरकारी हॉस्पिटल क्वार्टर से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी राजू ढाबा के पास पीछे से आ रहे एक भारी ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना पाटन थाना इलाके में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्क सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई।

Road Accident: ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप

चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही अर्क सिंह राजू ढाबा के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक (CG07BP7880) के ड्राइवर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद, गंभीर रूप से घायल अर्क सिंह को पाटन पुलिस ने तुरंत पाटन के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पहुंचाया। फर्स्ट एड के बाद उसकी हालत गंभीर बनी रही, लेकिन 9 जनवरी की रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आने की वजह से उसकी मौत हो गई।

काम की तलाश कर मुंबई से लौटे थे

मृतक अर्क सिंह की पत्नी पाटन के सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। अर्क सिंह पहले काम की तलाश में मुंबई गया था, लेकिन घटना के समय वह बेरोज़गार था और भिलाई में रह रहा था। पाटन SDOP अनूप लकड़ा ने बताया कि मृतक के पिता विजय बहादुर सिंह ने पाटन थाने में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तेज़ और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने क्राइम सीन कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

नशे में मारपीट करने की शिकायत

Road Accident: इस मामले का एक और पहलू सामने आया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मृतक की पत्नी ने पहले पाटन पुलिस स्टेशन में अर्क सिंह के खिलाफ नशे में मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह शिकायत सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी नहीं है, लेकिन जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज

26 दिसंबर, 2025 को सड़क हादसे में 23 साल की महिला की मौत के चौदह दिन बाद FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। यह घटना पुलगांव थाना इलाके के नगपुरा चौकी के तहत हुई। हादसे के समय, मामला पोस्टमॉर्टम तक ही सीमित था।

मृतका की पहचान राजनांदगांव जिले के चिखली थाना इलाके के बजरंगपुर नवागांव की रहने वाली चित्ररेखा धनकर (23) के रूप में हुई। चित्ररेखा 26 दिसंबर, 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपने आधार कार्ड पर फोटो अपडेट कराने के लिए कोर्ट जा रही है। शिकारी टोला गांव का रहने वाला दुलेश्वर धनकर उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर ले गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 11:37 am

Published on:

10 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, बाइक सवार के खिलाफ FIR

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ के इस जिले में शराब पी तो 5100 रुपए लगेगा जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100…

शराब पी तो 5100 रुपए जुर्माना, सूचना देने वाले को मिलेंगे 2100 (photo-patrika)
भिलाई

Weather Alert: शीतलहर का प्रकोप… 11 साल बाद 7.4 डिग्री पर पहुंचा पारा, IMD ने इस जिले में जारी किया अलर्ट

Cold Wave Alert
भिलाई

9 दुकानों पर लगा सील… बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी, निगम का 41 लाख से अधिक बकाया रिकवरी का दावा

CG News: बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई(photo-patrika)
भिलाई

केंद्रीय जेल में बंद प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को दिया जन्म, हत्या के केस में काट रही सजा

Chhattisgarh News
भिलाई

संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की आज से होगी कुर्की

संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की आज से होगी कुर्की(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.