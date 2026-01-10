Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, बाइक सवार के खिलाफ FIR

दुर्ग-पाटन मार्ग पर हाईवा ने युवक को रौंदा (photo source- Patrika)
Road Accident: दुर्ग-पाटन मेन रोड पर दैमार गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 8 जनवरी को रात 11:30 बजे अर्क सिंह (35 साल) भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती अपनी दादी से मिलकर पाटन के सरकारी हॉस्पिटल क्वार्टर से अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी राजू ढाबा के पास पीछे से आ रहे एक भारी ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना पाटन थाना इलाके में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्क सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई।
चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही अर्क सिंह राजू ढाबा के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रक (CG07BP7880) के ड्राइवर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद, गंभीर रूप से घायल अर्क सिंह को पाटन पुलिस ने तुरंत पाटन के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) पहुंचाया। फर्स्ट एड के बाद उसकी हालत गंभीर बनी रही, लेकिन 9 जनवरी की रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आने की वजह से उसकी मौत हो गई।
मृतक अर्क सिंह की पत्नी पाटन के सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। अर्क सिंह पहले काम की तलाश में मुंबई गया था, लेकिन घटना के समय वह बेरोज़गार था और भिलाई में रह रहा था। पाटन SDOP अनूप लकड़ा ने बताया कि मृतक के पिता विजय बहादुर सिंह ने पाटन थाने में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ तेज़ और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने क्राइम सीन कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है।
Road Accident: इस मामले का एक और पहलू सामने आया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मृतक की पत्नी ने पहले पाटन पुलिस स्टेशन में अर्क सिंह के खिलाफ नशे में मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह शिकायत सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी नहीं है, लेकिन जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
26 दिसंबर, 2025 को सड़क हादसे में 23 साल की महिला की मौत के चौदह दिन बाद FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। यह घटना पुलगांव थाना इलाके के नगपुरा चौकी के तहत हुई। हादसे के समय, मामला पोस्टमॉर्टम तक ही सीमित था।
मृतका की पहचान राजनांदगांव जिले के चिखली थाना इलाके के बजरंगपुर नवागांव की रहने वाली चित्ररेखा धनकर (23) के रूप में हुई। चित्ररेखा 26 दिसंबर, 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपने आधार कार्ड पर फोटो अपडेट कराने के लिए कोर्ट जा रही है। शिकारी टोला गांव का रहने वाला दुलेश्वर धनकर उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर ले गया।
