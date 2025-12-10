डेट पर ले गया, मोमोस खिलाए… और लौटते ही गर्लफ्रेंड को चापर से काट-डाला, फिर जलाया शव

एसएसपी ने बताया कि 7 दिसंबर शाम 7 बजे उर्मिला के घर बाइक से विजय पहुंचा। पाटन शादी पार्टी के काम में जाना है बोलकर घर से लेकर उतई पहुंचा। जहां मोमोस पैक कराया। फिर पुराई में सुनसान नहर के पास दोनों ने मोमोस खाए। विजय बांधे ने धारदार चापर से उर्मिला के गले में वार किया, जिसमें वह गिर गई। पुन: वार कर गला काट दिया। पास में रखे पैरावट से पैरा लाया और साक्ष्य छुपाने उस पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक में अपने गांव करगाड़ीह चला गया।