डेट पर ले गया, मोमोस खिलाए… और लौटते ही गर्लफ्रेंड को चापर से काट-डाला, फिर जलाया शव

भिलाई में गर्लफ्रेंड का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार ( Photo - Patrika )
Bhilai Murder: भिलाई के उतई थाना अंतर्गत ग्राम पुरई खेल मैदान में महिला की हत्या के बाद जलाने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी की केटरिंग में काम के दौरान महिला से पहचान हुई और दोनों में घनिष्ठता हो गई। जब दांपत्य जीवन पर बन आई तो उसे रास्ते से हटाने आरोपी ने रणनीति बनाई और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी विजय बांधे के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के रक्त लगे कपड़े, चप्पल और चापड़ जब्त किए। आरोपी को इस अंधेकत्ल की गुत्थी का खुलासा एसएसपी विजय अग्रवाल ने पत्रवार्ता में किया। एसएसपी ने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह कोटवार केवलदास मानिकपुरी ने थाना उतई में अधजला शव मिलने की सूचना दी थी। 6 टीम गठित कर हत्या के आरोपी की खोजबीन में लगाया गया। दुर्ग और सीमावर्ती जिले के थानों में गुमशुदगी की जानकारी खंगाला शुरू किया गया।
एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला के साथ युवक को देखा गया है। वहीं सुपेला में महिला के चार साल के बच्चे को लेकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा है। बिना देर किए गौतम नगर निवासी उर्मिला निषाद की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे ग्राम करगाडीह निवासी विजय बांधे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वह टूट गया और पूरा खुलासा किया।
एसएसपी ने बताया कि आरोपी विजय बांधे ने उर्मिला से तीन हजार रुपए लिया था। उर्मिला ने उसे धमकी दी कि यदि रुपए नहीं दिया तो वह उसके अवैध संबंध को उजाकर कर देगी। इस पर विजय ने पीछा छुडाने उसकी हत्या की प्लानिंग की। सुपेला हार्डवेयर से चापर लिया। उमरपोटी पेट्रोल पंप से प्लास्टिक पानी की बोतल में पेट्रोल खरीदा।
एसएसपी ने बताया कि 7 दिसंबर शाम 7 बजे उर्मिला के घर बाइक से विजय पहुंचा। पाटन शादी पार्टी के काम में जाना है बोलकर घर से लेकर उतई पहुंचा। जहां मोमोस पैक कराया। फिर पुराई में सुनसान नहर के पास दोनों ने मोमोस खाए। विजय बांधे ने धारदार चापर से उर्मिला के गले में वार किया, जिसमें वह गिर गई। पुन: वार कर गला काट दिया। पास में रखे पैरावट से पैरा लाया और साक्ष्य छुपाने उस पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक में अपने गांव करगाड़ीह चला गया।
एसएसपी ने बताया कि उर्मिला निषाद की शादी हुई। जिससे एक चार साल का बेटा है, लेकिन अब पति को छोड़ दी है। वह बिलासपुर में रहता है। वह अपनी मां के साथ रहकर केटरिंग में काम कर जीवन यापन कर रही थी। केटरिंग में काम करने वाले विजय बांधे से उसकी जान पहचान हुई। विजय बांधे से उसकी घनिष्ठता हो गई। इधर विजय शादीशुदा है और उसकी पत्नी तीन महीने की गर्भवती है। अब उर्मिला उसे शादी के लिए दबाव बनाने लगी। तब उसे रास्ते से हटाने हत्या की रणनीति बनाई।
