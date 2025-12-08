एक महिला, दो पति! महिला थाना में सर्टिफिकेट देख चौंके अफसर, पुरुष काउंसलिंग के शुभारंभ में सामने आया हैरान करने वाला मामला

महिला थाना में एक अजीबो गरीब मामला भी पहुंचा। दो आदमी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। दोनों एक ही महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब दोनों थाना परिसर में ही एक दूसरे से भिड़ गए। थाना प्रभारी ने तत्काल दोनों को समझा कर अलग किया। इसके बाद उनकी काउंसलिंग की गई। गजब बात यह है कि एक ही महिला से शादी के वैध दस्तावेज दोनों पुरुषों के पास है। दोनों नगर निगम से बनाया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगे। दस्तावेज देखकर काउंसलिंग करने वाले भी हैरान रह गए। अब यह जांच की जाएगी कि किसका मैरिज सर्टिफिकेट वैध है।