CG Crime: एटीएम में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारियों से 14 लाख की लूट, शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी

CG Crime: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से लूट की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां कुम्हारी के कपसदा में एटीएम में पैसे जमा करने जा रहे एजेंसी के दो कर्मियों से 14 लाख से अधिक रुपये की लूट हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह घटना शनिवार रात की है।