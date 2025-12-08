14.60 लाख की लूट निकली फर्जी, ATM फ्रेंचाइजी ने खुद रची लूट की कहानी, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

पुलिस की पूछताछ में आशीष ने बताया कि वह हिताची कंपनी के 12 एटीएम का संचालन करता है। पहले 4 एटीएम सेल्फ फंडिंग मॉडल पर थे। बाद में 8 और फंडिंग एटीएम मिलने के कारण कैश की कमी होने लगी। एटीएम में कैश न रहने से ट्रांजेक्शन घटे, जिससे उसकी कमाई (कमीशन) भी कम होती गई। घर और कार की ऋण सहित अन्य आर्थिक बोझ बढ़ता गया। उसे पता चला कि कैश चोरी की रिपोर्ट पर इंश्योरेंस क्लेम आसानी से मिल जाता है। इसी लालच में उसने लूट की फर्जी कहानी रची।