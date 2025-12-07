मामा घर जाने निकले युवक का नग्न अवस्था में मिला शव, इस हाल में देख भाई के उड़े होश, मची खलबली

CG Crime News: जांजगीर-चांपा जिले के खिसोरा गांव के गन्ना खार में नहर किनारे पैरा में युवक की लाश मिलने से हडक़ंप मच गया। युवक 4 दिन पहले मामा घर जाने के लिए निकला था, चौथे दिन रास्ते में पैरा में आधा दबा हुआ नग्न अवस्था में शव मिला। साथ ही पास में कीटनाशक दवा मिली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि कीटनाशक दवा खाने से मौत हुई है। लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की जांच की जा रही है।