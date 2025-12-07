मामा घर जाने निकले युवक का नग्न अवस्था में मिला शव, इस हाल में देख भाई के उड़े होश, मची खलबली

हत्या, PC- Patrika
CG Crime News: जांजगीर-चांपा जिले के खिसोरा गांव के गन्ना खार में नहर किनारे पैरा में युवक की लाश मिलने से हडक़ंप मच गया। युवक 4 दिन पहले मामा घर जाने के लिए निकला था, चौथे दिन रास्ते में पैरा में आधा दबा हुआ नग्न अवस्था में शव मिला। साथ ही पास में कीटनाशक दवा मिली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि कीटनाशक दवा खाने से मौत हुई है। लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, डोंगरी निवासी आदित्य मानव पिता रामजी (18) 2 दिसंबर को अपने मामा गांव मोहनपुर जाने के लिए साइकिल से निकला था। 3 दिसंबर को मामा घर और न ही वापस घर पहुंच तो परिजन परेशान हो गए। आसपास खोजबीन शुरू कर दी, कहीं पता नहीं चला, फिर परिजनों ने पुलिस को लापता होने की सूचना दी।
पुलिस के साथ परिजन मोहनपुर जाने वाले रास्ते में तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आदित्य का बड़ा भाई को हरदी विशाल से खिसोरा की ओर जाने वाली नहर किनारे अचानक उसकी नजर साइकिल पर पड़ी। साइकिल को देखने के बाद समझ गया कि वह आसपास ही होगा। इसी दौरान बारकी से ढूंढने लगा, तब जाकर नहर के किनारे पैरा के अंदर अपने भाई का शव को देखा। पैर अंदर से केवल हाथ बाहर दिख रहा था। देखते ही देखते बात फैली और भीड़ जमा हो गई।
पुलिस पीएम के लिए शव को सीएचसी स्थित पीएम कक्ष भेज दिया गया। लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर शव पुराना होने का हवाला देते हुए सिम्स में जांच कर पीएम होगा बोल दिया। ऐसे में परिजनों ने हंगामा किया, आखिर कहीं कोई चोट के निशान नहीं है, फिर सिम्स बिलासपुर क्यों भेजा जा रहा। फिर घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार पोस्टमार्टम डॉक्टर के द्वारा किया गया। डॉक्टरों की इन गतिविधि को लेकर परिजन काफी नाराज दिखे।
