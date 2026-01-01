CG News: धान नहीं बिक पाने से परेशान किसान ने पीया जहर, प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाये गंभीर आरोप

आत्महत्या की कोशिश से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा साझा की, जिसमें उसने प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और धान खरीदी प्रणाली की खामियों को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम सांकर निवासी अनुराग सिंह ठाकुर क्षेत्र के बड़े किसानों में गिने जाते हैं। आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली में व्याप्त अव्यवस्था से किसान काफी परेशान था।