Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में हादसा! आकाश झूला टूटने से 6 घायल, संचालक पर FIR दर्ज

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस की व्यवस्था की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भूमिका कश्यप (23 वर्ष), निवासी मालदा, जिला सक्ती, के सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। चंद्रकांता कश्यप (15 वर्ष), निवासी सक्ती, का उपचार शिवरीनारायण के शबरी अस्पताल में जारी है। गीताबाई साहू (50 वर्ष), निवासी न्यू थाना पामगढ़, को सामान्य चोटें आई हैं और उनका इलाज भी शबरी अस्पताल में चल रहा है।