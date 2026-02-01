10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा! आकाश झूला टूटने से महिला समेत 6 घायल

Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में आकाश झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। झूले से गिरकर 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 युवतियों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में मंगलवार को बड़ा हादसा सामने आया, जब मेले में लगाया गया आकाश झूला अचानक टूट गया। झूला टूटते ही उस पर सवार छह लोग नीचे गिर पड़े, जिससे पूरे मेले में हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में दो युवतियां और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।

Shivrinarayan Accident: जानें पूरा मामला…

बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोग और प्रशासन हरकत में आए और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार, घायल युवतियां मलदा गांव की निवासी हैं, जो शिवरीनारायण मेला घूमने आई थीं।

हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है…

Shivrinarayan Accident: घायलों में चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप के नाम सामने आए हैं। हादसे के बाद मेले में लगे झूलों की सुरक्षा और फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 07:52 pm

Published on:

10 Feb 2026 07:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा! आकाश झूला टूटने से महिला समेत 6 घायल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Accident News: सड़क हादसों से हड़कंप, ट्रेलर आग में जिंदा जला ड्राइवर, पिकअप हादसे में युवक की मौत

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Breaking: कक्षा 8वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने फांसी के फंदे पर लटका देखा शव… मची चीख-पुकार

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जांजगीर चंपा

CG News: ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों धरे गए अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी

तहसील कार्यालय में ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Video: धान नहीं बिकने से परेशान किसान चढ़ा हाईटेंशन बिजली टावर पर, मची खलबली

जांजगीर चंपा

धान खरीदी में चूक! किसान फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश

धान खरीदी में चूक! लक्ष्य अधूरा, धान नहीं बिकने से टूटा किसान, फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.