Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा! आकाश झूला टूटने से महिला समेत 6 घायल

Shivrinarayan Accident: शिवरीनारायण मेले में मंगलवार को बड़ा हादसा सामने आया, जब मेले में लगाया गया आकाश झूला अचानक टूट गया। झूला टूटते ही उस पर सवार छह लोग नीचे गिर पड़े, जिससे पूरे मेले में हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में दो युवतियां और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।