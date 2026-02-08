8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident News: सड़क हादसों से हड़कंप, ट्रेलर आग में जिंदा जला ड्राइवर, पिकअप हादसे में युवक की मौत

Chhattisgarh Road Accident News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा और सूरजपुर जिलों में हुए दो भीषण सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 08, 2026

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (photo source- Patrika)

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (photo source- Patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों में बुधवार को हुए भयानक सड़क हादसों ने लोगों को हैरान कर दिया। जांजगीर-चांपा और सूरजपुर जिलों में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही मामलों में तेज रफ्तार को एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में ट्रेलरों की भीषण भिड़ंत

अकलतरा-बलोदा मेन रोड पर कोटगढ़ के पास सुबह करीब 5 बजे तीन ट्रेलर में ज़ोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ड्राइवर गाड़ी के अंदर फंस गया और जलकर उसकी मौत हो गई। हादसे में दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

आस-पास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को बचाया। सूचना मिलने पर अकलतरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण आमने-सामने की टक्कर और तेज़ रफ़्तार लग रही है। घटना की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुका रहा।

सूरजपुर में पिकअप ने बाइक सवारों को कुचला

CG Accident News: दूसरी घटना सूरजपुर जिले के थाना शहर के सुतिया नाला के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दो अन्य को भी मामूली चोटें आईं।

घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप ड्राइवर की पिटाई कर दी, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। बताया जा रहा है कि पिकअप ट्रक में अवैध रूप से जब्त धान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 10:27 am

Published on:

08 Feb 2026 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident News: सड़क हादसों से हड़कंप, ट्रेलर आग में जिंदा जला ड्राइवर, पिकअप हादसे में युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Breaking: कक्षा 8वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने फांसी के फंदे पर लटका देखा शव… मची चीख-पुकार

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जांजगीर चंपा

CG News: ACB की बड़ी कार्रवाई, रंगे हाथों धरे गए अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी

तहसील कार्यालय में ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Video: धान नहीं बिकने से परेशान किसान चढ़ा हाईटेंशन बिजली टावर पर, मची खलबली

जांजगीर चंपा

धान खरीदी में चूक! किसान फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश

धान खरीदी में चूक! लक्ष्य अधूरा, धान नहीं बिकने से टूटा किसान, फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: धान नहीं बिक पाने से परेशान किसान ने पीया जहर, प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाये गंभीर आरोप

CG News: धान नहीं बिक पाने से परेशान किसान ने पीया जहर, प्रशासनिक व्यवस्था पर लगाये गंभीर आरोप
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.