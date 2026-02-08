CG Accident News: सड़क हादसों से हड़कंप, ट्रेलर आग में जिंदा जला ड्राइवर, पिकअप हादसे में युवक की मौत

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (photo source- Patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के दो अलग-अलग जिलों में बुधवार को हुए भयानक सड़क हादसों ने लोगों को हैरान कर दिया। जांजगीर-चांपा और सूरजपुर जिलों में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही मामलों में तेज रफ्तार को एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
अकलतरा-बलोदा मेन रोड पर कोटगढ़ के पास सुबह करीब 5 बजे तीन ट्रेलर में ज़ोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे ड्राइवर गाड़ी के अंदर फंस गया और जलकर उसकी मौत हो गई। हादसे में दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।
आस-पास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को बचाया। सूचना मिलने पर अकलतरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण आमने-सामने की टक्कर और तेज़ रफ़्तार लग रही है। घटना की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुका रहा।
CG Accident News: दूसरी घटना सूरजपुर जिले के थाना शहर के सुतिया नाला के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दो अन्य को भी मामूली चोटें आईं।
घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप ड्राइवर की पिटाई कर दी, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। बताया जा रहा है कि पिकअप ट्रक में अवैध रूप से जब्त धान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
