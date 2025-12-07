CG Fake Robbery Case: फर्जी निकला दो कर्मियों से 14 लाख की लूट का मामला, कर्मचारी मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में उगला सच

थाना कुम्हारी (Photo Patrika)
CG Fake Robbery Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कुम्हारी के कपसदा में एटीएम में पैसे जमा करने जा रहे एजेंसी के दो कर्मियों से 14 लाख से अधिक रुपये की लूट की खबर सामने आई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है।
पुलिस ने बताया की यह मामला पूरी तरह से झूठा निकला है। एजेंसी कर्मी ने खुद ही लूट की झूठी कहानी गढ़ कर पैसे एक एटीएम में छुपाए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी ने बताया
आरोपी कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम एटीएम में कैश डालने के लिए वह एजेंसी के कर्मचारी के साथ गाड़ी से जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार दो युवक गिरते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वह उन्हें उठाने के लिए गाड़ी से उतरा, तभी बदमाशों ने मौका पाकर गाड़ी में रखे कैश वाले बैग से 14 लाख 60 हजार रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। इसके बाद इस घटना की सूचना कर्मियों ने तुरंत पुलिस को दी। पूछताछ में सामने आया कि लूट की कहानी पूरी तरह से झूठी थी। एजेंसी कर्मी ने खुद ही यह कहानी गढ़ी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
