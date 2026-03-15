15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

पत्नी की मौत से टूटे पिता ने बेटे संग जहर खाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बरामद किया शव

Suicide News: पत्नी की मौत से अवसाद में आए एक बुजुर्ग ने ​अपने बेटे के साथ जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दोनों की लाश किराए के मकान से बरामद किया..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Mar 15, 2026

Suicide news

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Suicide News: दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां पत्नी की मौत से अवसाद में आए एक बुजुर्ग ने अपने बेटे के साथ जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। शनिवार को दोनों के शव किराए के मकान में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोडकऱ घर के भीतर दाखिल हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

Suicide News: किराए के मकान में रह रहे थे पिता-पुत्र

कोतवाली थाना प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है। आपापुरा भोईपारा में अरुण टाटिया (72) अपने बेटे पंकज टाटिया (35) के साथ किराए के मकान में रहते थे। पंकज मानसिक रूप से कमजोर था और उसे मिर्गी की बीमारी भी थी, जिसका इलाज उसके पिता करा रहे थे। कुछ समय पहले पंकज की मां का निधन हो गया था। पत्नी की मौत के बाद अरुण टाटिया अवसाद में रहने लगे थे। आशंका है कि इसी मानसिक तनाव के चलते उन्होंने पहले कीटनाशक सेवन किया और अपने बेटे को भी जहर दे दिया।

दरवाजा नहीं खुलने पर हुआ शक

पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे तक घर का दरवाजा बंद था। पड़ोसियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोडकऱ अंदर प्रवेश किया तो दोनों बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था।

बेटी के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान बाथरूम से कीटनाशक की शीशी बरामद की है, जिसे जब्त कर लिया गया है। घटना स्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार अरुण टाटिया की एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है और वह जगदलपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसे घटना की सूचना दे दी गई है। बेटी के पहुंचने के बाद ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बड़ा सवाल

पिता-पुत्र की इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि जब बुजुर्ग पिता चलने-फिरने में असमर्थ थे और बेटा भी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, तो उनके पास कीटनाशक दवा आखिर पहुंची कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जहर घर तक किसने पहुंचाया और किन परिस्थितियों में इसका सेवन किया गया? फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है। पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 01:12 pm

Published on:

15 Mar 2026 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / पत्नी की मौत से टूटे पिता ने बेटे संग जहर खाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बरामद किया शव

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर- मैसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

मौसम का बदलेगा मिजाज… गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, 40–50 किमी रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

Rain Alert
भिलाई

CG News: बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बनी 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी, नगर निगम नोटिस के बावजूद चुप

बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बन गई 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Opium: दुर्ग अफीम कांड: कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू निलंबित, दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

CG Opium farming in durg
भिलाई

Electricity Bill: सबसे बड़ी राहत.. बिजली बिल का 72 करोड़ बकाया, मिलेगी छूट

CG Electricity Bill
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.