पत्नी की मौत से टूटे पिता ने बेटे संग जहर खाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बरामद किया शव

पिता-पुत्र की इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि जब बुजुर्ग पिता चलने-फिरने में असमर्थ थे और बेटा भी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, तो उनके पास कीटनाशक दवा आखिर पहुंची कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जहर घर तक किसने पहुंचाया और किन परिस्थितियों में इसका सेवन किया गया? फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है। पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।