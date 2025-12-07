CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ खौफनाक हादसा

पूरा मामला भिलाई सेक्टर 6 स्थित पानी की टंकी का है। यहाँ अक्षत और सुमीत नामक दो युवक रील बनाने के लिए ऊपर चढ़ गए। रील बनाने के बाद दोनों युवक जब नीचे उतर रहे थे, तो जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई। सीढ़ी से नीचे जा रहा अक्षत ऊपर से नीचे आ गिरा, वहीं दूसरा युवक सुमीत ऊपर ही फंसा रहा। सीढ़ियों के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों युवक की हालत देखकर हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी।