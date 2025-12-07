CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ खौफनाक हादसा

रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक (Photo video SS)
CG News: आजकल के युवाओं में रील बनाने और सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है। इसके चक्कर में वे अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई से सामने आया है। यहां जर्जर पानी की टंकी के ऊपर सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए चढ़ना दो युवकों को महंगा पड़ गया। टंकी से नीचे उतरने के दौरान जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई और एक युवक सीधा नीचे आ गिरा, वहीं दूसरा युवक टंकी के ऊपर ही फंसा रहा।
पूरा मामला भिलाई सेक्टर 6 स्थित पानी की टंकी का है। यहाँ अक्षत और सुमीत नामक दो युवक रील बनाने के लिए ऊपर चढ़ गए। रील बनाने के बाद दोनों युवक जब नीचे उतर रहे थे, तो जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई। सीढ़ी से नीचे जा रहा अक्षत ऊपर से नीचे आ गिरा, वहीं दूसरा युवक सुमीत ऊपर ही फंसा रहा। सीढ़ियों के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों युवक की हालत देखकर हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी।
आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर टंकी के ऊपर फंसे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज जारी है।
मौके पर पहुँची पुलिस ने युवक तक पहुँचने के लिए सीढ़ी लगाई, लेकिन वह छोटी पड़ गई। एसडीआरएफ के जवान इंद्रपाल यादव ने टूटी सीढ़ी पर अटकी लोहे की रेलिंग के सहारे युवक को बॉडी हार्नेस पहनाकर नीचे उतारा। सुमीत का दोस्त अक्षत बुरी तरह घायल हो गया।
