7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ खौफनाक हादसा

CG News: जर्जर पानी की टंकी के ऊपर सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए चढ़ना दो युवकों को महंगा पड़ गया। टंकी से नीचे उतरने के दौरान जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई और एक युवक सीधा नीचे आ गिरा

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Dec 07, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ हुआ खौफनाक हादसा

रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक (Photo video SS)

CG News: आजकल के युवाओं में रील बनाने और सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है। इसके चक्‍कर में वे अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई से सामने आया है। यहां जर्जर पानी की टंकी के ऊपर सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए चढ़ना दो युवकों को महंगा पड़ गया। टंकी से नीचे उतरने के दौरान जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई और एक युवक सीधा नीचे आ गिरा, वहीं दूसरा युवक टंकी के ऊपर ही फंसा रहा।

पूरा मामला भिलाई सेक्टर 6 स्थित पानी की टंकी का है। यहाँ अक्षत और सुमीत नामक दो युवक रील बनाने के लिए ऊपर चढ़ गए। रील बनाने के बाद दोनों युवक जब नीचे उतर रहे थे, तो जर्जर टंकी की सीढ़ी बीच से भरभराकर टूट गई। सीढ़ी से नीचे जा रहा अक्षत ऊपर से नीचे आ गिरा, वहीं दूसरा युवक सुमीत ऊपर ही फंसा रहा। सीढ़ियों के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों युवक की हालत देखकर हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी।

फंसे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा

आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर टंकी के ऊपर फंसे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज जारी है।

जवान ने नीचे उतारा

मौके पर पहुँची पुलिस ने युवक तक पहुँचने के लिए सीढ़ी लगाई, लेकिन वह छोटी पड़ गई। एसडीआरएफ के जवान इंद्रपाल यादव ने टूटी सीढ़ी पर अटकी लोहे की रेलिंग के सहारे युवक को बॉडी हार्नेस पहनाकर नीचे उतारा। सुमीत का दोस्त अक्षत बुरी तरह घायल हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 04:28 pm

Published on:

07 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये कैसा सौख, रील बनांने पानी टंकी के ऊपर चढ़े दो युवक, फिर हुआ खौफनाक हादसा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Fake Robbery Case: फर्जी निकला दो कर्मियों से 14 लाख की लूट का मामला, कर्मचारी मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में उगला सच

CG Fake Robbery Case: फर्जी निकला दो कर्मियों से 14 लाख की लूट का मामला, कर्मचारी मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पूछताछ में उगला सच
भिलाई

CG Crime: एटीएम में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारियों से 14 लाख की लूट, शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी

CG Crime: एटीएम में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारियों से 14 लाख की लूट, शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी
भिलाई

कपड़े सिलवाने के बहाने महिला से माँगा नंबर, फिर… अश्लील कॉल कर देता रहा धमकियाँ, जानें शादीशुदा युवक की शर्मनाक हरकतें…

भिलाई में महिला से दुर्व्यवहार(photo-patrika)
भिलाई

Brother Killed Brother: भाई ने की भाई की हत्या, ह‍ंसिया से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को दिया अंजाम

भाई ने की भाई की हत्या (Patrika symbolic image)
भिलाई

Bhilai Bulldozer Action: गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव का 10 साल पुराना कब्जा ध्वस्त, PM आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.