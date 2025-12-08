Bijapur News: नक्सलियों ने UP के ठेकेदार का गला काटा… साथी ने भागकर बचाई अपनी जान, पामेड़ एरिया कमेटी का मिला पर्चा

मिली जानकारी के मुताबिक, इम्तियाज अली कुछ मजदूरों और सहयोगियों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति देखने गए थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने घात लगाकर उन्हें घेर लिया और अपने साथ ले गए। घटना की पुष्टि करते हुए बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पुलिस ने सहयोगी के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, हालांकि अब तक सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है सभी पहलु पर ध्यान दिया जा रहा है।