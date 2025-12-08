Bijapur News: नक्सलियों ने UP के ठेकेदार का गला काटा… साथी ने भागकर बचाई अपनी जान, पामेड़ एरिया कमेटी का मिला पर्चा

ठेकेदार की नक्सलियों ने की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bijapur News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने गला काटकर सड़क ठेकेदार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को किडनैप किया था। जब ठेकेदार मुंशी को बचाने गया, तो उसे मार डाला। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने वारदात की पुष्टि की है।
घटना के समय ठेकेदार के साथ मौजूद एक सहयोगी किसी तरह नक्सलियों के कब्जे से बचकर इरापल्ली के मेटागुड़म सुरक्षा कैंप पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। सहयोगी के अनुसार, नक्सलियों ने ठेकेदार को पकडक़र जंगल की ओर ले जाते समय मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि नक्सली लंबे समय से सडक़ निर्माण का विरोध कर रहे थे और इलाके में लगातार दबाव बना रहे थे।
मिली जानकारी के मुताबिक, इम्तियाज अली कुछ मजदूरों और सहयोगियों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति देखने गए थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने घात लगाकर उन्हें घेर लिया और अपने साथ ले गए। घटना की पुष्टि करते हुए बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पुलिस ने सहयोगी के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, हालांकि अब तक सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है सभी पहलु पर ध्यान दिया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, मारे गए ठेकेदार की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले इम्तियाज अली के रूप में हुई है। वह काफी समय से नारायणपुर जिले के धौड़ाई इलाके में रह रहा था। नक्सलियों ने मारकर जंगल में लाश फेंकी है। ठेकेदार इम्तियाज अली के शव के पास एक पर्चा भी मिला है, जिसमें नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य का विरोध जताया है। पर्चे पामेड़ एरिया कमेटी ने जारी किया है।
