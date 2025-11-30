12 महिला नक्सली समेत 37 ने किया सरेंडर, बोले- गांव वाले अब साथ नहीं दे रहे… भारी मात्रा में हथियार बरामद

एसपी गौरव राय ने बताया कि अभियान और स्थानीय लोगों के सहयोग से नक्सलियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भी स्वीकार किया है कि अब जंगलों में छिपकर रहना बेहद कठिन हो गया है। पुलिस की हर तरफ मजबूत मौजूदगी और ग्रामीणों का साथ नहीं मिलने के कारण वे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। इनमें कई ऐसे नक्सली शामिल हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। ये सभी लंबे समय से जंगल में सक्रिय थे और विभिन्न हमलों में शामिल रहे।