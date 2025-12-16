RTE Admission 2026: बड़ी खुशखबरी… आरटीई के तहत यहां शुरू हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, देखें Details

इस योजना के तहत आने वाले परिवार सम्बन्धित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र जैसे अंत्योदय राशन कार्ड, बीपीएल सर्वे सूची, जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने से पूर्व तैयार करके अपने पास रखें। शिक्षा के अधिकार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इंडस एक्शन के हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 में मिस कॉल किया जा सकता है। आपके किसी भी समस्या का समाधान इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किया जाएगा।