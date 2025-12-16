RTE Admission 2026: बड़ी खुशखबरी… आरटीई के तहत यहां शुरू हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, देखें Details

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया (photo-patrika)
RTE Admission 2026: निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट, बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, 40 प्रतिशत दिव्यांग तथा एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए आरक्षित रखी गई है। जिसमें सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2026 से शुरू हो जायेंगे।
इसके अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल अपडेट 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026, नोडल प्राचार्य, डीईओ द्वारा सत्यापन, (सीट प्रकटीकरण) 1 जनवरी से 7 फरवरी तक, छात्र पंजीयन 16 फरवरी से 31 मार्च तक, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 16 फरवरी से 31 मार्च तक, लॉटरी एवं आबंटन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 1 मई से 30 मई तक। वर्ष 2025-26 की षुल्क प्रतिपूर्ति का सत्यापन कार्य 25 मई 2026 से 25 जून 2026 तक निर्धारित किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन ’’आप आरटीई के वेबसाइट http:eduportal.cg.nic.in/RTE/ पर जाकर भर सकते है। इस संबंध में आम नागरिकों को सूचित किया गया है कि यदि उनके आसपास ऐसे परिवार हो तो वे उन तक इस योजना की जानकारी पहुँचाए, ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सकें।
इस योजना के तहत आने वाले परिवार सम्बन्धित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र जैसे अंत्योदय राशन कार्ड, बीपीएल सर्वे सूची, जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने से पूर्व तैयार करके अपने पास रखें। शिक्षा के अधिकार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इंडस एक्शन के हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 में मिस कॉल किया जा सकता है। आपके किसी भी समस्या का समाधान इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किया जाएगा।
