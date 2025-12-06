दंतेवाड़ा में 7-13 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, डेढ़ लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, तैयारियां चरम पर

जगदलपुर-दंतेवाड़ा रोड पर बनाई गई पार्किंग-03 सबसे निकट, लगभग 200 मीटर की दूरी पर रखी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आसानी होगी। इसके अलावा बारसूर रोड पर पार्किंग-04 और पार्किंग-05 चिन्हित की गई हैं, जो स्थल से करीब 500 मीटर दूर रहेंगी। यातायात विभाग ने कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।