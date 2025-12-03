Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Dantewada Naxal Encounter: दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, अब तक 5 नक्सली ढेर, रुक-रुककर हो रही फायरिंग

Naxal Encounter: आज सुबह से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर स्थित भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ताबड़तोड़ फायरिंग से अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं।

less than 1 minute read
दंतेवाड़ा

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

मुठभेड़ (Photo Patrika)

मुठभेड़ (Photo Patrika)

Dantewada Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली दहशत में हैं। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि कुछ अब भी दबाव में हैं। इसी क्रम में आज सुबह दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा के सीमावर्ती भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई।

Dantewada Naxal Encounter: अब तक 5 नक्सली ढेर

सूत्रों के अनुसार, DRG, STF, कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन की तरफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी बीच 3 दिसंबर को वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं।

मृतक नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना

दोनों ओर से गोलीबारी लगातार जारी है, जिससे मृतक नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों की निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है। जिले में हाल के समय में कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर ऑपरेशन जारी रखा है और आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

बड़े लीडरों के मारे जाने से नक्सलियों में हड़कंप, MP-CG-MH बॉर्डर बना नया सेफ जोन, महिला नक्सली के सरेंडर से खुला राज!
राजनंदगांव
बस्तर में मौत का डर (photo-patrika)

Updated on:

03 Dec 2025 02:04 pm

Published on:

03 Dec 2025 01:49 pm

