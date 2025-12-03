Dantewada Naxal Encounter: दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, अब तक 5 नक्सली ढेर, रुक-रुककर हो रही फायरिंग

सूत्रों के अनुसार, DRG, STF, कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन की तरफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी बीच 3 दिसंबर को वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं।