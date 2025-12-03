Dantewada Naxal Encounter: दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़, अब तक 5 नक्सली ढेर, रुक-रुककर हो रही फायरिंग

मुठभेड़ (Photo Patrika)
Dantewada Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली दहशत में हैं। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि कुछ अब भी दबाव में हैं। इसी क्रम में आज सुबह दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा के सीमावर्ती भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई।
सूत्रों के अनुसार, DRG, STF, कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन की तरफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इसी बीच 3 दिसंबर को वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का जवाब दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं।
दोनों ओर से गोलीबारी लगातार जारी है, जिससे मृतक नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों की निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है। जिले में हाल के समय में कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर ऑपरेशन जारी रखा है और आसपास के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
