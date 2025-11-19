हिड़मा के बाद अब शीर्ष माओवादी नेता ‘देवजी’ के मारे जाने की सूचना, अब कौन-कौन टॉप कमांडर हैं जिंदा, ये है नाम

कौन है शीर्ष नक्सली नेता जो जिंदा बचे? (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश-महाराष्ट्र की सीमा पर चल रहे बड़े ऑपरेशन में नक्सल मोर्चे को भारी झटका लगा है। शीर्ष माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सलियों के शीर्ष स्तर के नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी के मारे जाने की सूचना है। इधर बचे हुए टॉप नक्सलियों में घबराहट है। सुरक्षाबलों का अब ध्यान उन कमांडरों पर है जो अभी तक जिंदा बताए जा रहे हैं।
देवजी और हिड़मा की मौत के बाद नक्सलियों की ‘टॉप ब्रास’ में अब केवल कुछ ही प्रमुख नेता बताए जा रहे हैं।
हालांकि इनकी सटीक लोकेशन या सक्रियता पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, फिर भी एजेंसियों ने इन पर घेराबंदी तेज कर दी है। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। बता दें कि इन नेताओं की सटीक लोकेशन और सक्रियता को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट्स और ग्राउंड ऑपरेशनों से संकेत मिल रहे हैं कि इनकी घेराबंदी तेज कर दी गई है।
