CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

खूंखार नक्सली देवजी ढेर (Photo Patrika)
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर आज भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने टॉप नक्सल कमांडर हिडमा के बाद अब केंद्रीय समिति सदस्य देवजी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह मुठभेड़ में हिडमा को ढेर किया गया था, उसी जगह पर खूंखार नक्सली देवजी मारा गया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, तीन की पहचान की जा रही है।
इस मुठभेड़ में 50 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस ने 2 एके-47 सहित 8 हथियार बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ उसी क्षेत्र में हुई है जहां मंगलवार को सुरक्षाबलों ने खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को मार गिराया था।
आंध्रप्रदेश के खूंखार नक्सली बसवाराजू के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन ने थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी को नया महासचिव नियुक्त किया था। उसका नाम थिपिरी तिरुपति उर्फ कुमा दादा उर्फ देवजी उर्फ चेतन उर्फ संजीव उर्फ सुदर्शन उर्फ रमेश था. जानकारी के मुताबिक उसकी उम्र करीब 64 साल, पिता का नाम वेंकट नरसैया, जाति SC (मडिगा) थी. देवजी अंबेडकर नगर, कोरुतला मण्डल, जिला जगित्याल, तेलंगाना का रहने वाला है. उसने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है।
लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव, डेढ़ करोड़ का इनामी।
सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख रहा।
दक्षिण भारत में नक्सल गतिविधियों को फैलाने में अहम भूमिका।
गोवा से लेकर केरल को जोड़कर एक गुरिल्ला जोन खड़ा किया।
माओवादी नेता किशनजी की मौत के बाद बंगाल में एंट्री।
पश्चिम बंगाल में लालगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया।
अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड।
2007 रानीबोदली हमले का भी मास्टरमाइंड। 55 जवान शहीद हुए थे।
2025 में महासचिव की जिम्मेदारी मिली।
तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला।
देवोजी और देवन्ना के नाम से भी जाना जाता है।
