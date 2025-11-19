CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव, डेढ़ करोड़ का इनामी।

सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख रहा।

दक्षिण भारत में नक्सल गतिविधियों को फैलाने में अहम भूमिका।

गोवा से लेकर केरल को जोड़कर एक गुरिल्ला जोन खड़ा किया।

माओवादी नेता किशनजी की मौत के बाद बंगाल में एंट्री।

पश्चिम बंगाल में लालगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया।

अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड।

2007 रानीबोदली हमले का भी मास्टरमाइंड। 55 जवान शहीद हुए थे।

2025 में महासचिव की जिम्मेदारी मिली।

तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला।

देवोजी और देवन्ना के नाम से भी जाना जाता है।