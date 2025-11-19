Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

CG Naxal Encounter: मुठभेड़ में हिडमा को ढेर किया गया था, उसी जगह पर खूंखार नक्सली देवजी मारा गया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

खूंखार नक्सली देवजी ढेर (Photo Patrika)

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर आज भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने टॉप नक्सल कमांडर हिडमा के बाद अब केंद्रीय समिति सदस्य देवजी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह मुठभेड़ में हिडमा को ढेर किया गया था, उसी जगह पर खूंखार नक्सली देवजी मारा गया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, तीन की पहचान की जा रही है।

इस मुठभेड़ में 50 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस ने 2 एके-47 सहित 8 हथियार बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ उसी क्षेत्र में हुई है जहां मंगलवार को सुरक्षाबलों ने खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को मार गिराया था।

कौन है नक्सली कमांडर देवजी?

आंध्रप्रदेश के खूंखार नक्सली बसवाराजू के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन ने थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी को नया महासचिव नियुक्त किया था। उसका नाम थिपिरी तिरुपति उर्फ कुमा दादा उर्फ देवजी उर्फ चेतन उर्फ संजीव उर्फ सुदर्शन उर्फ रमेश था. जानकारी के मुताबिक उसकी उम्र करीब 64 साल, पिता का नाम वेंकट नरसैया, जाति SC (मडिगा) थी. देवजी अंबेडकर नगर, कोरुतला मण्डल, जिला जगित्याल, तेलंगाना का रहने वाला है. उसने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है।

देवजी पर डेढ़ करोड़ का इनाम

लंबे समय से नक्सल संगठन में एक्टिव, डेढ़ करोड़ का इनामी।
सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख रहा।
दक्षिण भारत में नक्सल गतिविधियों को फैलाने में अहम भूमिका।
गोवा से लेकर केरल को जोड़कर एक गुरिल्ला जोन खड़ा किया।
माओवादी नेता किशनजी की मौत के बाद बंगाल में एंट्री।
पश्चिम बंगाल में लालगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया।
अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड।
2007 रानीबोदली हमले का भी मास्टरमाइंड। 55 जवान शहीद हुए थे।
2025 में महासचिव की जिम्मेदारी मिली।
तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला।
देवोजी और देवन्ना के नाम से भी जाना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Naxal Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, हिडमा के बाद अब देवजी ढेर, डेढ़ करोड़ का था ईनाम

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Madvi Hidma: 300 जवानों की हत्या और दो दर्जन बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था हिड़मा, 31 ग्रामीणों को भी जिंदा जलाया… जानें पूरी कहानी

हिड़मा का खूनी सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

CG Naxal Encounter: 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर हिड़मा का खेल खत्म, 100 से अधिक वारदातों में था शामिल, पत्नी सहित चार अन्य भी मारे गए

CG Naxal Encounter:1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर हिड़मा का खेल खत्म, 31 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया
जगदलपुर

Dhan Kharidi: हड़ताल खत्म होने के बाद भी खरीदी केंद्रों में नहीं लौटी रौनक, टोकन कटने का आंकड़ा 103 पर अटका

अब तक केवल 103 किसानों ने कटवाया टोकन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा, उपचार के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

खाना खाने के बाद बेहोश हुई छात्रा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर हाईस्कूल में अब उड़ान की तैयारी, बच्चे सीखेंगे ड्रोन टेक्नॉलॉजी

अब ड्रोन टेक्नॉलाजी पढ़ेंगे बस्तर हाईस्कूल के बच्चे (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.