Tourist spot: बस्तर का नया पर्यटन हॉटस्पॉट बना लामनी पार्क, विदेशी सैलानी भी हो रहे आकर्षित

लामनी पार्क का बढ़ता क्रेज (photo source- Patrika)
Tourist spot: शहर से सटा लामनी पार्क इन दिनों बस्तर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। हरियाली, शांत वातावरण और मनोरंजन की सुविधाओं के कारण यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों के लिए आकर्षक झूले, परिवारों के लिए खुली जगह और युवाओं के लिए प्राकृतिक सौंदर्य हर वर्ग के लोगों को लुभाता है। यह पार्क स्थानीय ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। यही वजह है कि यहां बीते तीन वर्षों में 473 विदेशी पर्यटक भी लामनी पार्क पहुंचे।
लामनी पार्क की लोकप्रियता का अंदाजा इसके आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि साल दर साल यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां बीते तीन वर्षों में 7 लाख से अधिक सैलानी पहुंचे है जो एक रिकार्ड है। पार्क में सबसे ज्यादा रौनक दिसंबर और जनवरी में दिखाई देती है इसके अलावा यहां दीपावली की छुट्टियों में भी अच्छी भीड़ जुटती है। जो पार्क की बेहतर व्यवस्था और बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है।
पर्यटकों की बढ़ती आमद से पार्क की राजस्व आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कमाई के मामले में लामनी पार्क ने जिले और संभाग के कई स्थापित पर्यटन स्थलों को पीछे छोड़ दिया है। लामनी पार्क आज बस्तर में प्रकृति संरक्षण, मनोरंजन और पर्यटन विकास का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए यह पार्क अब पहली पसंद बन चुका है।
Tourist spot: लामनी पार्क अब केवल स्थानीय या राज्य स्तरीय पहचान तक सीमित नहीं रहा। यहां बनाई गई बर्ड पार्क और हरियाली से प्रभावित होकर क्रमश: 159, 146 और 168 विदेशी पर्यटक भी पहुंच चुके हैं, जो यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और शांति से प्रभावित नजर आए।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग