20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Tourist spot: बस्तर का नया पर्यटन हॉटस्पॉट बना लामनी पार्क, विदेशी सैलानी भी हो रहे आकर्षित

Tourist spot: बस्तर से सटा लामनी पार्क तेजी से लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। हरियाली, शांत वातावरण और मनोरंजन सुविधाओं के कारण एक साल में रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक सैलानी यहां पहुंचे।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

लामनी पार्क का बढ़ता क्रेज (photo source- Patrika)

लामनी पार्क का बढ़ता क्रेज (photo source- Patrika)

Tourist spot: शहर से सटा लामनी पार्क इन दिनों बस्तर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। हरियाली, शांत वातावरण और मनोरंजन की सुविधाओं के कारण यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों के लिए आकर्षक झूले, परिवारों के लिए खुली जगह और युवाओं के लिए प्राकृतिक सौंदर्य हर वर्ग के लोगों को लुभाता है। यह पार्क स्थानीय ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रहा है। यही वजह है कि यहां बीते तीन वर्षों में 473 विदेशी पर्यटक भी लामनी पार्क पहुंचे।

Tourist spot: लगातार बढ़ती पर्यटक संख्या

लामनी पार्क की लोकप्रियता का अंदाजा इसके आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि साल दर साल यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां बीते तीन वर्षों में 7 लाख से अधिक सैलानी पहुंचे है जो एक रिकार्ड है। पार्क में सबसे ज्यादा रौनक दिसंबर और जनवरी में दिखाई देती है इसके अलावा यहां दीपावली की छुट्टियों में भी अच्छी भीड़ जुटती है। जो पार्क की बेहतर व्यवस्था और बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है।

कमाई में भी अव्वल

पर्यटकों की बढ़ती आमद से पार्क की राजस्व आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कमाई के मामले में लामनी पार्क ने जिले और संभाग के कई स्थापित पर्यटन स्थलों को पीछे छोड़ दिया है। लामनी पार्क आज बस्तर में प्रकृति संरक्षण, मनोरंजन और पर्यटन विकास का प्रतीक बन गया है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए यह पार्क अब पहली पसंद बन चुका है।

विदेशी पर्यटकों की भी बढ़ी रुचि

Tourist spot: लामनी पार्क अब केवल स्थानीय या राज्य स्तरीय पहचान तक सीमित नहीं रहा। यहां बनाई गई बर्ड पार्क और हरियाली से प्रभावित होकर क्रमश: 159, 146 और 168 विदेशी पर्यटक भी पहुंच चुके हैं, जो यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और शांति से प्रभावित नजर आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 01:00 pm

Published on:

20 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Tourist spot: बस्तर का नया पर्यटन हॉटस्पॉट बना लामनी पार्क, विदेशी सैलानी भी हो रहे आकर्षित

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लेजर और तेज़ लाइट से बढ़ा जानलेवा सड़क हादसों का खतरा

नेशनल हाईवे पर बढ़ रहा जानलेवा खतरा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

SIR से बदलेगा जगदलपुर का सियासी नक्शा, 24,642 वोटरों के नाम कटने तय

SIR (photo source- Patrika)
जगदलपुर

सरकार का बड़ा फैसला, धान खरीदी की लिमिट बढ़ने से 30 हजार किसानों को लाभ

धान खरीदी केंद्रों में बढ़ाई गई प्रतिदिन की लिमिट (photo source- Patrika)
जगदलपुर

NH-30 पर दर्दनाक हादसा, टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत

तिरुपति जा रही टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई (photo source- Patrika)
जगदलपुर

शहरी आवास योजना को रफ्तार, 58 हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 62.19 लाख

शहरी आवास योजना को गति (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.