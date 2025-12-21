बस्तर के सबसे बड़े बांध पर सन्नाटा, 3 साल में भी नहीं बदली सूरत, पर्यटन समिति के युवा हो रहे बेरोजगार

CG Tourist Destinations: स्थानीय लोगों और समिति से जुड़े युवाओं उमेश, बुधमन और रमेश का कहना है कि यदि प्रशासन स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय और छायादार स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल कर दे, तो न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को फिर से रोजगार मिल सकेगा। पर्यटन विकास के दावों के बीच कोसारटेडा जलाशय की बदहाल स्थिति नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर कर रही है।