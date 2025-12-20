Fog Road Accident: कोहरा और हाई बीम लाइट बन रहीं जानलेवा, नेशनल हाईवे पर आंखों के सामने छा रहा अंधेरा

बीते दिनों 42 तीर्थयात्रियों को तिरूपति और रामेश्वरम ले जा रही एक यात्री बस सुबह के समय घने कोहरे में अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि छह यात्री घायल हुए। हालांकि बस में सवार अन्य यात्रियों की जान बचने से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद बस्तर पुलिस ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि कोहरे के दौरान तेज रोशनी और अधिक गति दुर्घटनाओं की मुख्य वजह बन रही है।