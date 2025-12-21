अवैध तस्करी के दौरान बड़ा हादसा, कंटेनर पलटने से 50 से अधिक गायों की दर्दनाक मौत

Cattle Container Accident: पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी थी। गांव वालों का कहना है कि इस रास्ते से हर दिन मवेशियों की तस्करी हो रही है। गांव वालों के बार-बार विरोध के बावजूद, अवैध मवेशी तस्करी बिना रुके जारी है। कई बेजुबान जानवर छोटे-बड़े हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। घुमार गांव में एक साथ 50 से ज़्यादा गायों की मौत से गहरा दुख और गुस्सा है।