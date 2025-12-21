अवैध तस्करी के दौरान बड़ा हादसा, कंटेनर पलटने से 50 से अधिक गायों की दर्दनाक मौत

मवेशियों से भरा कंटेनर पलटा (photo source- Patrika)
Cattle Container Accident: कोटपाड पुलिस स्टेशन इलाके के घुमर गांव के पास मवेशियों से भरे एक कंटेनर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कंटेनर के अंदर 50 से ज़्यादा गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इन मवेशियों को रात में अवैध रूप से कोटपाड इलाके से घुमर रास्ते से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था।
खबर है कि कंटेनर ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर ज़्यादा मवेशी होने की वजह से कंट्रोल खो दिया, जिससे कंटेनर सड़क के किनारे पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि कंटेनर में मौजूद ज़्यादातर गायों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बारे में सुनकर घुमर गांव और आस-पास के इलाकों के गांव वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
Cattle Container Accident: पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी थी। गांव वालों का कहना है कि इस रास्ते से हर दिन मवेशियों की तस्करी हो रही है। गांव वालों के बार-बार विरोध के बावजूद, अवैध मवेशी तस्करी बिना रुके जारी है। कई बेजुबान जानवर छोटे-बड़े हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। घुमार गांव में एक साथ 50 से ज़्यादा गायों की मौत से गहरा दुख और गुस्सा है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग