नेशनल हाईवे पर बड़ा धमाका, चलते ट्रक में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल

नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा (photo source- Patrika)
Truck Fire on Highway: जांजगीर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में धमाके के बाद आग लगी और कुछ ही पलों में पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रक में लोहा लदा था और वह बिलासपुर की ओर जा रहा था। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
Truck Fire on Highway: अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण की अभी जांच की जा रही है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना गया है। बता दें लगातार इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं।
