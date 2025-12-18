18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

18 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

नेशनल हाईवे पर बड़ा धमाका, चलते ट्रक में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल

Truck Fire on Highway: जांजगीर–बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगने से ऊंची-ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा (photo source- Patrika)

Truck Fire on Highway: जांजगीर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में धमाके के बाद आग लगी और कुछ ही पलों में पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

Truck Fire on Highway: आग लगने से बाधित रहा ट्रैफिक

जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रक में लोहा लदा था और वह बिलासपुर की ओर जा रहा था। आग लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मामले की जांच कर रही पुलिस

Truck Fire on Highway: अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण की अभी जांच की जा रही है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे के बाद से लोगों में दहशत का माहौल बना गया है। बता दें लगातार इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं।

Updated on:

18 Dec 2025 01:56 pm

Published on:

18 Dec 2025 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नेशनल हाईवे पर बड़ा धमाका, चलते ट्रक में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी का माहौल

