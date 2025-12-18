आजाद हिंद एक्सप्रेस के जनरल कोच में लगी आग! यात्रियों में अफरा-तफरी, चेन पुलिंग से टली बड़ी अनहोनी…

CG Train Fire: छत्तीसगढ़ में पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) के एक जनरल कोच में बुधवार शाम आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना रायगढ़ स्टेशन से पहले भूपदेवपुर–किरोड़ीमल नगर सेक्शन में हुई। इंजन से तीसरे जनरल कोच से अचानक धुआं उठता देख यात्रियों में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए यात्रियों ने आनन-फानन में चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।