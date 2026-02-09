Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

हुक्काबार को पुलिस ने किया सील (photo source- Patrika)
Hookah Bar Raid: पुलिस ने शहर में एक गैर-कानूनी हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनेजर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में हुक्का बार के संचालक पर भी आरोप लगाया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक, बिलासपुर शहर के सिविल लाइंस थाना इलाके में एक गैर-कानूनी हुक्का बार चलने की जानकारी मिली थी। जानकारी वेरिफाई करने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर रेड मारी। इस दौरान हुक्का बार के मैनेजर विक्रम ठाकुर के साथ रितेश विश्वकर्मा और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि हुक्का बार विनोद ठाकुर चला रहा था। पुलिस ने उसे भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया है।
रेड के दौरान हुक्का बार से छह हुक्का पॉट, आठ चारकोल कोको जेल, सात चिलम, पाइप, स्टेंसिल, मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल फरार ऑपरेटर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पाबंदी वाले कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर में गैर-कानूनी कामों के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।
शहर में गैर-कानूनी हुक्का बार लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहे हैं। हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस, उम्र की सीमा का पालन और बैन तंबाकू प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद, कई जगहों पर हुक्का बार चोरी-छिपे चल रहे हैं।
पुलिस को बार-बार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ हुक्का बार न सिर्फ नियमों को तोड़ रहे हैं, बल्कि युवाओं को बैन ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए भी लुभा रहे हैं। इससे लोगों की सेहत और कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है।
इन शिकायतों और जानकारी के आधार पर, पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है और कार्रवाई की योजना बनाई है। हाल की छापेमारी को इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैर-कानूनी कामों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।
