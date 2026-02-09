9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

Hookah Bar Raid: शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्काबार पर पुलिस ने छापेमारी कर मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 09, 2026

हुक्काबार को पुलिस ने किया सील (photo source- Patrika)

हुक्काबार को पुलिस ने किया सील (photo source- Patrika)

Hookah Bar Raid: पुलिस ने शहर में एक गैर-कानूनी हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनेजर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में हुक्का बार के संचालक पर भी आरोप लगाया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Hookah Bar Raid: हुक्काबार के मैनेजर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, बिलासपुर शहर के सिविल लाइंस थाना इलाके में एक गैर-कानूनी हुक्का बार चलने की जानकारी मिली थी। जानकारी वेरिफाई करने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर रेड मारी। इस दौरान हुक्का बार के मैनेजर विक्रम ठाकुर के साथ रितेश विश्वकर्मा और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि हुक्का बार विनोद ठाकुर चला रहा था। पुलिस ने उसे भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया है।

हुक्काबार से सामान सहित नकद राशि बरामद

रेड के दौरान हुक्का बार से छह हुक्का पॉट, आठ चारकोल कोको जेल, सात चिलम, पाइप, स्टेंसिल, मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल फरार ऑपरेटर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पाबंदी वाले कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर में गैर-कानूनी कामों के खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

Hookah Bar Raid: पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय

शहर में गैर-कानूनी हुक्का बार लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहे हैं। हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस, उम्र की सीमा का पालन और बैन तंबाकू प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद, कई जगहों पर हुक्का बार चोरी-छिपे चल रहे हैं।

पुलिस को बार-बार शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ हुक्का बार न सिर्फ नियमों को तोड़ रहे हैं, बल्कि युवाओं को बैन ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए भी लुभा रहे हैं। इससे लोगों की सेहत और कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है।

इन शिकायतों और जानकारी के आधार पर, पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है और कार्रवाई की योजना बनाई है। हाल की छापेमारी को इसी पहल का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गैर-कानूनी कामों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कस्टमर को ‘स्पेशल सर्विस’ दो, Sex करो! युवती के मना करने पर 6 माह की सैलरी रोकी, नेपाली महिलाएं चला रही थी स्पा सेंटर

नेपाली महिलाओं ने कस्टमर से सेक्स करने कहा (प्रतीकात्मक फोटो)
बिलासपुर

CG Crime News: ब्लैकमेलिंग से परेशान दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या, प्रेमी युवक गिरफ्तार, जानें मामला…

मां ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक, वनकर्मियों को कुचलने की कोशिश, ट्रक-कार जब्त

CG News: एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक, वनकर्मियों को कुचलने की कोशिश, ट्रक-कार जब्त
बिलासपुर

Fraud News: WhatsApp पर ठगी का नया जाल, फर्जी लिंक क्लिक करते ही कर्मचारी के खाते से 5 लाख हुए गायब

Cyber ​​fraud
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ में रेल विकास को रफ्तार, 51,080 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में जारी

छत्तीसगढ़ को रेल विकास की बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.