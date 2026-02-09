Hookah Bar Raid: हुक्काबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सील कर मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, बिलासपुर शहर के सिविल लाइंस थाना इलाके में एक गैर-कानूनी हुक्का बार चलने की जानकारी मिली थी। जानकारी वेरिफाई करने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर रेड मारी। इस दौरान हुक्का बार के मैनेजर विक्रम ठाकुर के साथ रितेश विश्वकर्मा और अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि हुक्का बार विनोद ठाकुर चला रहा था। पुलिस ने उसे भी इस मामले में नामजद आरोपी बनाया है।