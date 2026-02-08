कस्टमर को ‘स्पेशल सर्विस’ दो, Sex करो! युवती के मना करने पर 6 माह की सैलरी रोकी, नेपाली महिलाएं चला रही थी स्पा सेंटर

युवती का आरोप है कि जब उसने इस तरह की मांगों से इनकार किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और छह महीने की सैलरी भी रोक ली गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से 2 से 3 हजार रुपये तक वसूले जाते थे। इनमें से युवतियों को 1,000 से 1,500 रुपये देने की बात कही जाती थी, लेकिन कई बार यह राशि भी नहीं दी जाती थी। पीड़िता के अनुसार, अधिकांश रकम संचालक और मैनेजर ही रख लेते थे।