Sex Racket का भंडाफोड़… महिलाओं को पैसों का लालच देकर चलाया जा रहा था रैकेट, 3 युवतियां बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी डिंपी उर्फ राहुल इजारदार किराये के मकान को देह व्यापार का अड्डा बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, पाइंटर द्वारा दी गई रकम तथा आपत्तिजनक सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई बीती रात नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में की गई, जिसे रायगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।