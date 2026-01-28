CG News: नगर निगम ने लॉन्च किया ‘जोहार रायगढ़’ ऐप, अब नागरिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन

इसके अलावा, बिजली, पानी, सफ़ाई और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, नगर निगम की दुकान का किराया, बिल्डिंग परमिट और दूसरे मामलों के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। जोहार रायगढ़ ऐप का फ़ायदा उठाने के लिए, लोगों को सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। एक बार अपने मोबाइल डिवाइस पर अपलोड करने के बाद, ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।