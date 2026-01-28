CG News: नगर निगम ने लॉन्च किया ‘जोहार रायगढ़’ ऐप, अब नागरिक सेवाएं होंगी ऑनलाइन

नगर निगम ने लॉन्च किया नया ऐप (photo source- Patrika)
CG News: रायगढ़ नगर निगम अब लोगों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल सर्विस शुरू कर रहा है। "जोहार रायगढ़" ऐप से लोग कई तरह की सर्विस का फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर उनकी कोई शिकायत है तो वे उसे भी रजिस्टर कर सकते हैं। जोहार रायगढ़ ऐप प्रॉपर्टी टैक्स, वॉटर टैक्स, डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन, वॉटर कनेक्शन, ऑनलाइन बॉक्स क्रिकेट, बैडमिंटन बॉक्स बुकिंग और दूसरी सर्विस का एक्सेस देगा।
इसके अलावा, बिजली, पानी, सफ़ाई और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, नगर निगम की दुकान का किराया, बिल्डिंग परमिट और दूसरे मामलों के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। जोहार रायगढ़ ऐप का फ़ायदा उठाने के लिए, लोगों को सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। एक बार अपने मोबाइल डिवाइस पर अपलोड करने के बाद, ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
CG News: अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग कैटेगरी हैं। बस आप जिस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें और शिकायत दर्ज करें। फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर संबंधित नगर निगम अधिकारी को एक नोटिफ़िकेशन भेजा जाएगा, जिससे वे समस्या का समाधान कर सकें। इससे लोगों को नगर निगम के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिलेगा।