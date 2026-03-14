छत्तीसगढ़ का यह डैम बना जानलेवा… हर साल 2-3 लोगों की मौत, प्रतिबंध के बावजूद रोज पहुंच रहे लोग

तापमान में वृद्धि के साथ लोग सुबह से शाम तक पचधारी एनीकट डैम पहुंच रहे हैं। यहां ज्यादातर लोग डैम के नीचे पानी में बैठे रहते हैं तो वहीं युवा वर्ग ज्यादातर डैम के गहरे पानी में छलांग लगाते रहते हैं। इसके हादसा भी होता है और लोगों की जान भी जाती है। इसे देखते हुए करीब तीन-चार साल पहले जिला प्रशासन द्वारा पचधारी एनीकट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। साथ ही एक बोर्ड लगाया गया था और सुबह शाम तक पुलिस गश्त करती थी, लेकिन अब न तो यहां प्रतिबंध की सूचना देने वाला बोर्ड है और ना ही वहां पुलिस पहुंचती है। इससे बेखौफ होकर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।