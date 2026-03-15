Elephant Calf Death: करंट लगने से 2 हाथी शावकों की मौत! वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल

Elephant Calf Death: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रेंज में दो हाथी शावकों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव कुरकुट नदी में मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव लगभग तीन से चार दिन पुराने बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य गोपाल अग्रवाल ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है और मामले की शिकायत दिल्ली में करने की बात कही है।