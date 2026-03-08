Bank Fraud News: बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों के गबन किए 55 लाख से अधिक रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार

शिकायतकर्ता Narendra Verma ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी Manisha Verma के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक की चरौदा शाखा में लगभग 40 लाख रुपये जमा किए थे। इस रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराने के लिए उन्होंने बैंक में कार्यरत कर्मचारी राजा खुंटे से संपर्क किया। आरोप है कि राजा खुंटे ने भरोसे में लेकर उनसे एक ब्लैंक चेक ले लिया और एफडी कराने की रसीद भी दे दी।