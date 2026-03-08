8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Bank Fraud News: बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों के गबन किए 55 लाख से अधिक रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: 55.70 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। बैंक कर्मचारी Raja Khunte और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

गबन का मामला (photo source- Patrika)

गबन का मामला (photo source- Patrika)

Bank Fraud News: रायपुर के धरसीवां में IDBI Bank की चरौदा शाखा से जुड़े एक बड़े वित्तीय गड़बड़ी के मामले में बैंक कर्मचारी और उसके सहयोगी पर ग्राहकों के खातों से लाखों रुपये निकालने का आरोप सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बैंककर्मी Raja Khunte को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला Dharsiwa थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

Bank Fraud News: 40 लाख रुपए की ठगी

शिकायतकर्ता Narendra Verma ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी Manisha Verma के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक की चरौदा शाखा में लगभग 40 लाख रुपये जमा किए थे। इस रकम को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराने के लिए उन्होंने बैंक में कार्यरत कर्मचारी राजा खुंटे से संपर्क किया। आरोप है कि राजा खुंटे ने भरोसे में लेकर उनसे एक ब्लैंक चेक ले लिया और एफडी कराने की रसीद भी दे दी।

कुछ समय बाद जब खाते की जानकारी ली गई तो पता चला कि ब्लैंक चेक का दुरुपयोग कर अलग-अलग तारीखों में पूरे 40 लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए। बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आई। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजा खुंटे को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की आगे जांच जारी

Bank Fraud News: इसी तरह के एक अन्य मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान पता चला कि Durgesh Sharma उर्फ सन्नी नामक आरोपी ने भी ग्राहकों के खातों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी। उस पर Govardhan Prasad Diwan और उनकी पत्नी के खाते से करीब 8 लाख 70 हजार रुपये तथा Swati Verma के खाते से लगभग 7 लाख रुपये निकालने का आरोप है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. राजा खुंटे, पिता भक्तु राम खुंटे, उम्र 35 वर्ष, ग्राम जुनवानी, थाना पलारी, जिला बलौदा बाजार।
  2. दुर्गेश शर्मा उर्फ सन्नी, पिता मनहरण प्रसाद शर्मा, उम्र 30 वर्ष, ग्राम टेंगाभाठा, थाना बेरला, जिला बेमेतरा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 09:18 am

Published on:

08 Mar 2026 09:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Bank Fraud News: बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों के गबन किए 55 लाख से अधिक रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी, तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, जानें कौन सा जिला सबसे गर्म?

छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी (photo source- Patrika)
रायपुर

Road Accident: राजधानी में हाई स्पीड कार की ट्रक से जोरदार टक्कर, वीआईपी रोड में मचा हड़कंप, देखें Video

कार की ट्रक से टक्कर (photo source- Patrika)
रायपुर

Women’s Day Special: मंच पर ‘महाभारत’ रचने वाली तीजनबाई की अब जिंदगी से जंग, देश-दुनिया में लोककला पंडवानी की दिलाई पहचान

लोककला पंडवानी तीजनबाई (photo source- Patrika)
रायपुर

सरेआम गाली-गलौज और धमकी! डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गर्भवती महिला से मारपीट, FIR दर्ज

सरेआम गर्भवती महिला से मारपीट (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: वीडियो कॉल के जरिए CM साय ने UPSC में सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, कहा- प्रदेश के लिए गौरव की बात

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए दी बधाई (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.