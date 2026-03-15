CG Power Cut: रायगढ़ में बिजली गुल रहेगी 3 घंटे तक, शहर के कई मोहल्लों में सप्लाई रहेगी बंद…

11 केवी केलोबिहार फीडर अंतर्गत केलोबिहार, चन्द्रनगर, चंद्रा पैराडाइज, जगन्नाथ पुरम, जय मां दुर्गा विहार कॉलोनी, इंडियन स्कूल, बड़े अतरमुड़ा, एसईसीएल क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। 11 केवी पंजरी प्लांट फीडर अंतर्गत पंजरी प्लांट ऑफिसर कॉलोनी, पंजरी प्लांट एरिया, जिला जेल, जेल पारा, ललित पाठशाला, शिवशक्ति हॉस्पिटल, कायाघाट मोहल्ला में सप्लाई प्रभावित होगी। 11 केवी सीटी-4 फीडर अंतर्गत गुलाब गार्डन के सामने जज कॉलोनी, डिग्री कॉलेज, कौहाकुंडा, लोचन नगर, चिरंजीव दास नगर, सूर्य विहार कॉलोनी क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।