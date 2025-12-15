New Rail Line: चौथी रेल लाइन का काम पूरा.. यात्रियों को मिली बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी ट्रेन

New Rail Line: छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई जगह चौथी रेल लाइन का काम जारी है तो वहीं कहीं कहीं पूरा हो गया है। रायगढ़ जिले के बाराद्वार स्टेशन को चौथी लाइन से जोडऩे का कार्य पूरा हो गया है। कार्य के चलते विगत सप्ताहभर से बीआर मेमू का परिचालन रद्द था, ऐसे में अब कार्य पूर्ण होने के बाद रविवार से इसका परिचालन शुरू होने से छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफी राहत मिली है।