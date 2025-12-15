New Rail Line: चौथी रेल लाइन का काम पूरा.. यात्रियों को मिली बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी ट्रेन

बाराद्वार स्टेशन को चौथी लाइन से जोडऩे का काम पूरा ( Photo - Patrika )
New Rail Line: छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई जगह चौथी रेल लाइन का काम जारी है तो वहीं कहीं कहीं पूरा हो गया है। रायगढ़ जिले के बाराद्वार स्टेशन को चौथी लाइन से जोडऩे का कार्य पूरा हो गया है। कार्य के चलते विगत सप्ताहभर से बीआर मेमू का परिचालन रद्द था, ऐसे में अब कार्य पूर्ण होने के बाद रविवार से इसका परिचालन शुरू होने से छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफी राहत मिली है।
बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में प्रगति पर है। इसके चलते बाराद्वार स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोडऩे का काम विगत सप्ताहभर से चल रहा था, जिसके चलते बीआर मेमू का परिचालन रद्द कर दिया गया था। इसके कारणे छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शनिवार को चौथी लाइन से जोडऩे का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
हालांकि यह कार्य सीमित 3-3 घंटे के नियोजित ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान पूर्ण किया गया। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को 197 रूट्स के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें डुअल युक्त प्रणाली शामिल है। साथ ही स्टेशन पर कुल 40 पॉइंट्स, 44 सिग्नल्स, 7 लाइन्स तथा 74 ट्रैक सर्किट्स का समावेशन किया गया है। साथ ही कवच-रेडी इंटरफेस एवं पॉइंट हैजडऱ् सर्किट को भी लागू किया गया है।
इस कार्य के तहत सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के लिए फायर अलार्म एवं एस्पिरेशन सिस्टम, फ्यूज़ अलार्म तथा डेटा लॉगर जैसी आधुनिक प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। विभिन्न विभागों की तकनीकी भागीदारी रही, जिससे उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया गया।
बाराद्वार स्टेशन में चल रहे चौथी लाइन के कार्य को पूर्ण करने के लिए अलग-अलग शिफ्ट में 400 से अधिक कर्मचारी, इंजीनियर, स्टेशन मास्टर तथा मुख्य यातायात निरीक्षक दिन-रात कार्य में जुटे रहे। तब जाकर निर्धारित समय पर यह कार्य पूर्ण हो सका। चौथी लाइन का कार्य पूरा होने से लाइन क्षमता में वृद्धि के साथ ट्रेनों की सुगम आवा-जाही, व समय में सुधार होने की बात कही जा रही है।
