New Rail Line: छत्तीसगढ़ में यहां बिछेगी 490 KM तक नई रेल लाइन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

ऐसा नहीं है कि बस्तर के खाते में सिर्फ गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली वाले रूट की स्वीकृति मिली है। बल्कि आने वाले समय में दक्षिण बस्तर का एक मात्र जिला जो ट्रेन रूट से दूर था सुकमा, उसे भी जोडऩे की कवायद शुरू हो गई है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मलकानगिरी तक निर्माणाधीन रेललाइन को सुकमा तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मलकानगिरी की सुकमा से दूरी मात्र तीस किमी है। ऐसे में यदि सुकमा को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाता है तो बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित जिला भी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यहां के लोग मलकानगिरी जैपोर होते हुए देश के अन्य हिस्सों से बड़ी आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे।