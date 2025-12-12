CG Bus Service: रेलवे ने लगा दी है सीएम की बस सेवा पर ब्रेक, कमालूर रूट पर फिर अधर में लटकी योजना

CG Bus Service: 60 साल पहले बिछाई गई केके रेल लाइन के बाद से रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच ग्रामीण सडक़ों पर निर्बाध आवाजाही को लेकर कोई स्थायी तालमेल नहीं बन पाया। कमालूर और कुपेर जैसे क्षेत्रों में रेलवे ने एक भी लेवल क्रॉसिंग नहीं दी। अब जब रेल लाइन दोहरीकरण कार्य हो चुका है, लेवल क्रॉसिंग का फाटक मिलना असंभव है। ऐसे में अंडरब्रिज या ओवरब्रिज के माध्यम से सड़क को शुरू किया जा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन और रेलवे के बीच इस मामले में कोई संवाद नहीं होता, जिससे बस सेवा बाधित है।