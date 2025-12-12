हावड़ा-मुंबई रेल लाइन पर बड़ा अपडेट, राजधानी रायपुर से जुड़ेगा नया ओवरब्रिज, लोगों की आसान होगी आवाजाही

हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस मुख्य रेललाइन के फाटक पर अंडरब्रिज बनाने का प्लान तैयार किया है। इस पर काम होने पर हमेशा के लिए यह फाटक बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी दो से तीन साल समय लगेगा। अफसरों का कहना है कि रेलवे अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण होने के बाद फाटक बंद करने में सफलता मिली है। इससे दुर्घटना का खतरा नहीं होता और ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाती है।