हावड़ा-मुंबई रेल लाइन पर बड़ा अपडेट, राजधानी रायपुर से जुड़ेगा नया ओवरब्रिज, लोगों की आसान होगी आवाजाही

3 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
CG News: हावड़ा-मुंबई रेल लाइन पर स्थित मांढर-सिलयारी स्टेशन के करीब ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राजधानी से करीब 20 किमी दूरी पर ओवरब्रिज बनने से मांढर-सिलयारी के करीब 3 लाख लोगों को आवाजाही की सुविधा होगी। क्षेत्र के लोगों को ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति का लंबे समय से इंतजार था। लोक निर्माण ब्रिज परिक्षेत्र ने टेक्निकल प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर जारी करने के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है।
यह ओवरब्रिज 850 मीटर लंबा होगा। दो साल में इसका निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। हावड़ा-मुंबई रूट देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे रूट में से एक है। यहां प्रतिदिन मालगाड़ी समेत करीब 300 ट्रेनों की आवाजाही होती है। ऐसे में हमेशा खतरा और बार-बार फाटक बंद होने से लोगों को परेशान होना पड़ता है। इस फाटक के एक तरफ मांढर तो दूसरी तरफ सिलियारी स्टेशन होने से दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है।
इस समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए अब राज्य शासन द्वारा ओवरब्रिज निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दे दी गई है, इसलिए जब दो साल में ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा तो सिलियारी स्टेशन से लेकर रेल पटरी के दोनों तरफ के लोगों को आने-जाने के लिए बड़ी सुविधा होगी। उन्हें फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि रेलवे प्रशासन ने इस मुख्य रेललाइन के फाटक पर अंडरब्रिज बनाने का प्लान तैयार किया है। इस पर काम होने पर हमेशा के लिए यह फाटक बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी दो से तीन साल समय लगेगा। अफसरों का कहना है कि रेलवे अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण होने के बाद फाटक बंद करने में सफलता मिली है। इससे दुर्घटना का खतरा नहीं होता और ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाती है।
मांढर-सिलियारी रेलवे स्टेशन के करीब ओवरब्रिज निर्माण कराने के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया जल्द होगी। राज्य शासन का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को आवाजाही की अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना है। ओवरब्रिज निर्माण पूरा होने से लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को काफी सुविधा होगी- एसके कोरी, मुख्य अभियंता, ब्रिज पीडब्ल्यूडी
CG News: रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराने के मामले में फाइलों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस फाटक पर दिसंबर 2023 में ओवरब्रिज निर्माण कराने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन रेलवे की टेक्निकल प्रक्रिया में काफी समय लगा। लोक निर्माण ब्रिज परिक्षेत्र द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण कराने के लिए सभी तकनीकी प्रक्रिया पूरी करके टेंडर जारी करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। 42 करोड़ रुपए का ऑनलाइन टेंडर जारी होगा।
