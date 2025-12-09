CG News: जगदलपुर-रायपुर NH-30 पर नए ओवरब्रिज का फाउंडेशन टेस्ट शुरू, यात्रा होगी सुरक्षित

वर्तमान समय में इस मार्ग पर एक्सप्रेस-वे और बोरियाकला के लिए मार्ग आकर जुड़ता है। यातायात सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए यहां पर सिग्नल लगाया गया है। वही बोरियाकला की ओर से आने-जाने वाले अक्सर इस मार्ग पर जगदलपुर की ओर जाना हो तो उल्टी दिशा में चलते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वही जगदलपुर की ओर से एक्सप्रेस-वे में इंट्री लेने वाले को सड़क पर लगे सिग्नल में रुकना पड़ता है। फिर दाएं मुडकर वे एक्सप्रेस-वे में जाते हैं।