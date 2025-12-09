9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

CG News: जगदलपुर-रायपुर NH-30 पर नए ओवरब्रिज का फाउंडेशन टेस्ट शुरू, यात्रा होगी सुरक्षित

CG News: जगदलपुर–रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर प्रस्तावित नए ओवरब्रिज के लिए फाउंडेशन टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस ओवरब्रिज से यात्रियों का समय बचेगा, ट्रैफिक दबाव कम होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

नए ओवरब्रिज के लिए फाउंडेशन टेस्ट शुरू (photo source- Patrika)

नए ओवरब्रिज के लिए फाउंडेशन टेस्ट शुरू (photo source- Patrika)

CG News: राजधानी को जगदलपुर से जोडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर नया ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं। इसके लिए रोड पर फाउंडेशन टेस्ट किया जा रहा है। फाउंडेशन टेस्ट के बाद ड्राइंग डिजाइन को तैयार किया जाएगा। ब्रिज बनने से वाहन चालकों का समय बचेगा और सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों से बात करने पर पता चला कि वे एक टेस्ट के लिए करीब 100 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं। इसमें करीब 3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद ही निष्कर्ष निकलता है।

CG News: जगदलपुर जाना हुआ अब और भी आसान

वर्तमान समय में इस मार्ग पर एक्सप्रेस-वे और बोरियाकला के लिए मार्ग आकर जुड़ता है। यातायात सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए यहां पर सिग्नल लगाया गया है। वही बोरियाकला की ओर से आने-जाने वाले अक्सर इस मार्ग पर जगदलपुर की ओर जाना हो तो उल्टी दिशा में चलते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वही जगदलपुर की ओर से एक्सप्रेस-वे में इंट्री लेने वाले को सड़क पर लगे सिग्नल में रुकना पड़ता है। फिर दाएं मुडकर वे एक्सप्रेस-वे में जाते हैं।

इस वजह से है ब्रिज की आवश्यकता

CG News: कई बार यहां पर तेजी से पीछे से वाहन आते हैं जो सिग्नल को नजर अंदाज करते हैं। ऐसे में बोरियाकला की ओर से आने वाले वाहन चालकों और सिग्नल पर रुके वाहनों से टकराने का डर लग रहता है। इससे समय की भी बर्बादी होती हैं। फोरलेन सड़क बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए यहां पर ब्रिज की आवश्यकता है।

Updated on:

09 Dec 2025 09:04 am

Published on:

09 Dec 2025 09:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: जगदलपुर-रायपुर NH-30 पर नए ओवरब्रिज का फाउंडेशन टेस्ट शुरू, यात्रा होगी सुरक्षित

