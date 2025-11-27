नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी(photo-patrika)
PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ में एसपीजी की टीम ने प्रधानमंत्री के प्रवास के पहले आईआईएम, विधानसभा अध्यक्ष निवास, नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस, निमोरा स्थित राज्य प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य पुलिस के अधिकारियों को तेलीबांधा के वीआईपी रोड, फुंडहर, एक्सप्रेस-वे, प्रदेश भाजपा मुख्यालय और आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ाने कहा। उक्त रास्तों में बेरिकेड लगाकर ट्रैफिक डायवर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया जाता है कि पीएम प्रवास को देखते हुए एसपीजी की 20 सदस्यीय टीम ने संभावित मार्गो को देखा। आईआईएम के आयोजन स्थल सहित संभावित स्थलों को जाकर देखा। 28 से 30 तक होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व अन्य सलाहकार तीन दिन तक यहां रहेंगे।
वहीं, पीएम के 28 की शाम या फिर 29 को आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए तैयारी चल रही है। एसपीजी द्वारा सुरक्षा की पुता व्यवस्था करने के बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजने के बाद शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाएगा।
तीन दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके चलते नवा रायपुर में तीन दिन भारी वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।
28 से 30 नवंबर तक एयरपोर्ट, आईआईएम, स्पीकर हाउस सहित अन्य प्रमुख इलाकों में मालवाहक और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी तरह के भारी वाहन यहां नहीं चलेंगे। भारी वाहनों के अलावा अन्य मालवाहकों को भी बैन किया गया है।
डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था पर ज्यादा जोर रहेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित बड़ी संया में अधिकारी भी शामिल होंगे। उनका आना-जाना भी होगा। इस कारण ट्रैफिक व्यवस्था में 800 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारियों को लगाया गया है।
बुधवार को कार्यक्रम के ट्रैफिक व्यवस्था प्रभारी डीआईजी बस्तर रेंज प्रशांत अग्रवाल ने ट्रैफिक जवानों की बैठक ली। इस दौरान अच्छा टर्न आउट धारण करने, वीआईपी मार्ग पर आवारा मवेशियों की रोकथाम और किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया।
एसपीजी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से सुरक्षा अभ्यास किया है। उनके साथ दिनभर विभिन्न चौक, चौराहों, आयोजन स्थल से लेकर रात में रुकने के स्थानों को जाकर देखा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष निवास में किसी को बिना इजाजत प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में देशभर के विभिन्न राज्यों के करीब 200 डीजी, आईजी, आईबी, एनआईए, सीबीआई व खुफिया एजेंसी रॉ और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अफसर शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के बंगले, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व अन्य सलाहकार नवा रायपुर के नए सर्किट हाउस में रुकेंगे। वहीं, निमोरा में डीजी और आईजी सहित अन्य के लिए व्यवस्था की गई है। उनके साथ आने वाले अन्य सहयोगियों के लिए मेफेयर और निजी होटलों को चिन्हांकित किया गया है।
डीजी कॉफ्रेंस के दौरान 15000 जवानों की तैनाती होगी। वहीं, ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए 800 ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के एसपी और आईजी को बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में किन-किन जगहों में कितना बल लगेगा।
इसकी मॉनिटरिंग पिछले सप्ताहभर से आईबी के साथ पीएचक्यू के अधिकारी कर रहे हैं। एसपीजी के निर्देश पर जवानों की संया और तैनाती की जा रही है। अंतिम रिहर्सल के पहले सभी को उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग