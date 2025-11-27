Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी

PM Modi visit CG: प्रधानमंत्री के प्रवास के पहले आईआईएम, विधानसभा अध्यक्ष निवास, नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस, निमोरा स्थित राज्य प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा का निरीक्षण किया।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 27, 2025

नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी(photo-patrika)

नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी(photo-patrika)

PM Modi visit CG: छत्तीसगढ़ में एसपीजी की टीम ने प्रधानमंत्री के प्रवास के पहले आईआईएम, विधानसभा अध्यक्ष निवास, नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस, निमोरा स्थित राज्य प्रशिक्षण अकादमी की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य पुलिस के अधिकारियों को तेलीबांधा के वीआईपी रोड, फुंडहर, एक्सप्रेस-वे, प्रदेश भाजपा मुख्यालय और आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ाने कहा। उक्त रास्तों में बेरिकेड लगाकर ट्रैफिक डायवर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

PM Modi visit CG: आधा दर्जन लोकेशन पर हाई-लेवल चेकिंग

बताया जाता है कि पीएम प्रवास को देखते हुए एसपीजी की 20 सदस्यीय टीम ने संभावित मार्गो को देखा। आईआईएम के आयोजन स्थल सहित संभावित स्थलों को जाकर देखा। 28 से 30 तक होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व अन्य सलाहकार तीन दिन तक यहां रहेंगे।

वहीं, पीएम के 28 की शाम या फिर 29 को आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए तैयारी चल रही है। एसपीजी द्वारा सुरक्षा की पुता व्यवस्था करने के बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजने के बाद शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सुबह 5 से रात 12 बजे तक मालवाहक और भारी वाहन नहीं चलेंगे

तीन दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके चलते नवा रायपुर में तीन दिन भारी वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।

28 से 30 नवंबर तक एयरपोर्ट, आईआईएम, स्पीकर हाउस सहित अन्य प्रमुख इलाकों में मालवाहक और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी तरह के भारी वाहन यहां नहीं चलेंगे। भारी वाहनों के अलावा अन्य मालवाहकों को भी बैन किया गया है।

ट्रैफिक के करीब 800 जवान तैनात

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था पर ज्यादा जोर रहेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित बड़ी संया में अधिकारी भी शामिल होंगे। उनका आना-जाना भी होगा। इस कारण ट्रैफिक व्यवस्था में 800 से अधिक पुलिस जवान और अधिकारियों को लगाया गया है।

बुधवार को कार्यक्रम के ट्रैफिक व्यवस्था प्रभारी डीआईजी बस्तर रेंज प्रशांत अग्रवाल ने ट्रैफिक जवानों की बैठक ली। इस दौरान अच्छा टर्न आउट धारण करने, वीआईपी मार्ग पर आवारा मवेशियों की रोकथाम और किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया।

संयुक्त अभ्यास

एसपीजी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से सुरक्षा अभ्यास किया है। उनके साथ दिनभर विभिन्न चौक, चौराहों, आयोजन स्थल से लेकर रात में रुकने के स्थानों को जाकर देखा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष निवास में किसी को बिना इजाजत प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में देशभर के विभिन्न राज्यों के करीब 200 डीजी, आईजी, आईबी, एनआईए, सीबीआई व खुफिया एजेंसी रॉ और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अफसर शामिल होंगे।

रुकने के लिए तीन जगह व्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के बंगले, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व अन्य सलाहकार नवा रायपुर के नए सर्किट हाउस में रुकेंगे। वहीं, निमोरा में डीजी और आईजी सहित अन्य के लिए व्यवस्था की गई है। उनके साथ आने वाले अन्य सहयोगियों के लिए मेफेयर और निजी होटलों को चिन्हांकित किया गया है।

सुरक्षा के लिए 15000 जवान

डीजी कॉफ्रेंस के दौरान 15000 जवानों की तैनाती होगी। वहीं, ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए 800 ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के एसपी और आईजी को बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में किन-किन जगहों में कितना बल लगेगा।

इसकी मॉनिटरिंग पिछले सप्ताहभर से आईबी के साथ पीएचक्यू के अधिकारी कर रहे हैं। एसपीजी के निर्देश पर जवानों की संया और तैनाती की जा रही है। अंतिम रिहर्सल के पहले सभी को उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Special Train: दिसंबर में चलेगी बिलासपुर-येलहंका स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत…

CG Special Train: दिसंबर में चलेगी बिलासपुर-येलहंका स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत...(photo-patrika)
रायपुर

हिस्ट्रीशीटर तोमर के समर्थकों की दबंगई! धमकियों के बीच पीड़ित बोले- न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे…

हिस्ट्रीशीटर तोमर के समर्थकों की दबंगई(photo-patrika)
रायपुर

SIR में BLO पर काम का पहाड़! तन–मन–धन लगाकर भी नहीं मिल रहा राहत, सूची में नाम खोजने उमड़ रही भीड़..

SIR में BLO पर काम का पहाड़! तन–मन–धन लगाकर भी नहीं मिल रहा राहत, सूची में नाम खोजने उमड़ रही भीड़..(photo-patrika)
रायपुर

लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?

लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

CG Liquor Scam: 3200 करोड़ का आबकारी घोटाला! EOW की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपियों पर 6300 पन्नों की चार्जशीट पेश…

आबकारी आयुक्त के संरक्षण में 3200 करोड़ का घोटाला(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.