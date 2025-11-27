नवा रायपुर में हाई-अलर्ट! SPG ने राज्य पुलिस को दिए निर्देश, VIP रोड–एक्सप्रेस-वे पर PM Modi के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी

एसपीजी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से सुरक्षा अभ्यास किया है। उनके साथ दिनभर विभिन्न चौक, चौराहों, आयोजन स्थल से लेकर रात में रुकने के स्थानों को जाकर देखा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष निवास में किसी को बिना इजाजत प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि डीजी कॉन्फ्रेंस में देशभर के विभिन्न राज्यों के करीब 200 डीजी, आईजी, आईबी, एनआईए, सीबीआई व खुफिया एजेंसी रॉ और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अफसर शामिल होंगे।