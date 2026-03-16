Raipur News: हवाई यात्रा करने दूसरे के आधार कार्ड में लगाई खुद की तस्वीर, एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी कुलदीप सघल (Photo Patrika)
Raipur News: दूसरे के आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर हवाई यात्रा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहल राजू भाई पटेल के नाम से एक व्यक्ति फ्लाइट से रायपुर से इंदौर जा रहा था।
इस दौरान माना एयरपोर्ट में सुरक्षा बलों ने संदेह के आधार पर उसके द्वारा दिए गए आधार कार्ड की जांच की। इस दौरान खुलासा हुआ कि स्नेहल राजू भाई के स्थान पर कुलदीप सघल सफर कर रहा था।
कुलदीप ने स्नेहल के आधार कार्ड पर अपना फोटो लगा लिया। इसके बाद दूसरा फर्जी आधार कार्ड तैयार कर लिया। इसी से उसने इंदौर जाने के लिए एयर टिकट भी बनवा लिया। लेकिन फ्लाइट में सवार होने से पहले सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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