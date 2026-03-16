Raipur News: हवाई यात्रा करने दूसरे के आधार कार्ड में लगाई खुद की तस्वीर, एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

कुलदीप ने स्नेहल के आधार कार्ड पर अपना फोटो लगा लिया। इसके बाद दूसरा फर्जी आधार कार्ड तैयार कर लिया। इसी से उसने इंदौर जाने के लिए एयर टिकट भी बनवा लिया। लेकिन फ्लाइट में सवार होने से पहले सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।