Cyber Fraud: वेब लिंक से बिजली बिल भरना पड़ सकता है भारी, कंपनी ने की उपभोक्ताओं से अपील

Cyber Fraud: पॉवर कंपनी ने उपभोक्ताओं को साइबर ठगों से बचने की अपील की है। कंपनी के मुताबिक, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के पंजीयन अथवा किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए किसी अनजान वॉट्सऐप, मेल अथवा एसएमएस पर क्लिक करने से बचें। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के नाम पर किसी भी लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें।
छत्तीसगढ राज्य पॉवर कंपनी अपनी किसी भी योजना अथवा सेवा के लिए कभी भी कोई एपीके पाइल अथवा कोई वेब लिंक नहीं भेजती है। छत्तीसगढ राज्य पॉवर कंपनी के एमडी भीम सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना को आम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पॉवर कंपनी मैदानी स्तर पर शिविर लगाएगी।
उपभोक्ता अपना कोई भी भुगतान सिर्फ मोर बिजली ऐप, कंपनी की वेबसाइट, एटीपी सेंटर अथवा नजदीकी कार्यालय में ही करें। किसी मैदानी कर्मचारी को भी नकद भुगतान न करने की सलाह दी गई है। पंजीयन राशि के भुगतान की सुविधा केवल मोर बिजली एप, एटीपी केंद्र और संबंधित विद्युत कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध कराई गई है। बिजली बिल भुगतान हो या कोई अन्य सूचना पॉवर कंपनी अपने उपभोक्ताओं को संदेश सिर्फ CSPDCL-S सेंडर ID से ही भेजती है।
पाॅवर कंपनी विद्युत संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना अथवा विद्युत सेवा से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए पॉवर कंपनी की केंद्रीकृत कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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