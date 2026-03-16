Cyber Fraud: वेब लिंक से बिजली बिल भरना पड़ सकता है भारी, कंपनी ने की उपभोक्ताओं से अपील

उपभोक्ता अपना कोई भी भुगतान सिर्फ मोर बिजली ऐप, कंपनी की वेबसाइट, एटीपी सेंटर अथवा नजदीकी कार्यालय में ही करें। किसी मैदानी कर्मचारी को भी नकद भुगतान न करने की सलाह दी गई है। पंजीयन राशि के भुगतान की सुविधा केवल मोर बिजली एप, एटीपी केंद्र और संबंधित विद्युत कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध कराई गई है। बिजली बिल भुगतान हो या कोई अन्य सूचना पॉवर कंपनी अपने उपभोक्ताओं को संदेश सिर्फ CSPDCL-S सेंडर ID से ही भेजती है।