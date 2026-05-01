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CGPSC Mains Exam 2026: मेंस परीक्षा शेड्यूल बदला, अब जून में इस दिन से शुरू होंगे पेपर, CM का बड़ा फैसला

CGPSC Mains Exam Update: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (CGPSC Mains) के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। 06 जून से 09 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा।

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रायपुर

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Khyati Parihar

May 01, 2026

CGPSC मेंस परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव (photo-patrika)

CGPSC मेंस परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव (photo-patrika)

CGPSC Mains Exam:छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 की नई समय-सारिणी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन अब 06 जून से 09 जून 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा राज्य के निर्धारित केंद्रों में आयोजित होगी और सभी व्यवस्थाएं आयोग की ओर से सुनिश्चित की जाएंगी।

CGPSC Mains Exam: दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।

ये रहा पूरा शेड्यूल

जारी कार्यक्रम के अनुसार-

  • 06 जून 2026: भाषा एवं निबंध
  • 07 जून 2026: सामान्य अध्ययन-I एवं II
  • 08 जून 2026: सामान्य अध्ययन-III एवं IV
  • 09 जून 2026: सामान्य अध्ययन-V

एडमिट कार्ड 10 दिन पहले होंगे जारी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पूर्व आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्णय से मिली राहत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभ्यर्थियों की मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो कम समय में तैयारी को लेकर चिंतित थे।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई थी मांग

मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक और विधायक दल के स्थायी सचिव आशुतोष सुरेंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराया था।

तैयारी के लिए मिलेगा पर्याप्त समय

हर वर्ष प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच लगभग 105 से 110 दिनों का अंतराल दिया जाता है, लेकिन इस बार यह समय कम था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी का अवसर मिल सके।

CM साय ने कही ये बात

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उन्हें निष्पक्ष व अनुकूल वातावरण में परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस निर्णय का अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा व्यापक स्वागत किया जा रहा है। अब उम्मीदवार बेहतर रणनीति के साथ परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

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Published on:

01 May 2026 07:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC Mains Exam 2026: मेंस परीक्षा शेड्यूल बदला, अब जून में इस दिन से शुरू होंगे पेपर, CM का बड़ा फैसला

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